"Заниматься развитием города должен избранный горсовет, обороной – военная администрация". Горсовет Чернигова обратился в ВР

"Мы призываем народных депутатов Украины не голосовать за наделение Черниговской городской военной администрации полномочиями городского совета и его исполнительного комитета. Городская власть готова к конструктивному сотрудничеству с ГВА по всем направлениям, которые связаны с защитой и обороноспособностью Чернигова. В то же время избранный 300-тысячным городом совет должен продолжить работу как правомочный орган местного самоуправления. Считаем, что инициатива отдельных политиков наделить постановлением Верховной Рады созданную администрацию полномочиями городского совета и его исполнительного комитета является исключительно политическим решением, а не решением безопасности", – говорится в заявлении Черниговского городского совета.
Городские депутаты отмечают, что решение о передаче полномочий горсовета военной администрации города будет резко негативно воспринято общиной города и международными партнерами Украины. Кроме того, оно негативно отразится на перспективах восстановления города, так как уже достигнуты договоренности о привлечении около 2 млрд грн для восстановления Чернигова, но большинство партнеров уже заявляют о необходимости приостановления отношений из-за вопроса полномочий избранной власти города, подчеркивают депутаты.
"Такое решение – это, по сути, ликвидация всей законно избранной власти в Чернигове. Заниматься жизнью и развитием Чернигова должен избранный горсовет, обеспечивать его оборону – назначенная военная администрация. Только такой баланс сделает невозможным нарушение прав черниговцев и сохранит ценности, за которые сегодня борется Украина: свободу и демократию", – отмечается в заявлении.
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью "Суспільне Чернігів" заявила, что решение о полномочиях недавно созданной Черниговской городской военной администрации Верховная Рада должна принять еще в феврале, на одном из ближайших заседаний.
7 февраля Зеленский подписал указ о создании военной адинистрации в Чернигове, 9 февраля Черниговский городской совет на заседании назначил секретаря горсовета Александра Ломако исполняющим обязанности городского головы.
Чернигов остался без мэра после того, как суд во Львове постановил, что мэр Чернигова Владислава Атрошенко действовал в условиях конфликта интересов, когда в начале полномасштабного вторжения России отправил свою жену за границе на служебном автомобиле. На Атрошенко наложили штрафы в размере 6800 и 3400 грн, а также на год лишили права занимать должность мэра Чернигова.
Атрошенко обжаловал решение. 1 февраля 2023 года Львовский апелляционный суд отменил штраф мэру Чернигова, но оставил в силе запрет занимать должность городского головы.
17 февраля Зеленский подписал распоряжение о назначении начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Дмитрия Брижинского.