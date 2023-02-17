Зеленский назначил начальником городской военной администрации Чернигова экс-командира ОМБр "Холодный Яр"

Полковник Дмитрий Брижинский возглавлял штаб обороны Чернигова с начала полномасштабного вторжения России в Украину до освобождения области от российских оккупантов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Черниговской облгосадминистрации 17 февраля.
С октября прошлого года Брижинский работал руководителем патронатной службы аппарата Черниговской ОВА, до этого был командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" (2019–2021 годы) и 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского (в мае – сентябре 2022 года).
Брижинский награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и орденом "За мужество" ІІІ степени, является почетным жителем Чернигова.
Чернигов остался без мэра после скандала с выездом супруги тогдашнего городского головы Владислава Атрошенко за границу на служебном автомобиле. По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, она пользовалась им за границей три месяца и за это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн. Из-за этого 15 сентября 2022 года Атрошенко вручили админпротокол о коррупции и конфликте интересов.
7 декабря суд во Львове подтвердил, что Атрошенко действовал в условиях конфликта интересов и признал его виновным. На мэра наложили штрафы в размере 6800 и 3400 грн, а также на год лишили права занимать должность мэра Чернигова.
Атрошенко обжаловал решение. 1 февраля 2023 года Львовский апелляционный суд отменил мэру Чернигова штраф, но оставил в силе запрет занимать должность городского головы.
7 февраля Зеленский подписал указ о создании военной адинистрации в Чернигове, 9 февраля Черниговский городской совет на заседании назначил секретаря горсовета Александра Ломако исполняющим обязанности городского головы.