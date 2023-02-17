ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский назначил начальником городской военной администрации Чернигова экс-командира ОМБр "Холодный Яр"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В последнее время Брижинский работал в Черниговской обладминистрации
В последнее время Брижинский работал в Черниговской обладминистрации
Фото: Viacheslav Chaus / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля подписал распоряжение о назначении начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Дмитрия Брижинского. Документ опубликован на сайте главы государства.

Полковник Дмитрий Брижинский возглавлял штаб обороны Чернигова с начала полномасштабного вторжения России в Украину до освобождения области от российских оккупантов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Черниговской облгосадминистрации 17 февраля. 

С октября прошлого года Брижинский работал руководителем патронатной службы аппарата Черниговской ОВА, до этого был командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" (2019–2021 годы) и 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского (в мае – сентябре 2022 года). 

Брижинский награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и орденом "За мужество" ІІІ степени, является почетным жителем Чернигова.

Контекст:

Чернигов остался без мэра после скандала с выездом супруги тогдашнего городского головы Владислава Атрошенко за границу на служебном автомобиле. По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, она пользовалась им за границей три месяца и за это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн. Из-за этого 15 сентября 2022 года Атрошенко вручили админпротокол о коррупции и конфликте интересов.

7 декабря суд во Львове подтвердил, что Атрошенко действовал в условиях конфликта интересов и признал его виновным. На мэра наложили штрафы в размере 6800 и 3400 грн, а также на год лишили права занимать должность мэра Чернигова.

Атрошенко обжаловал решение. 1 февраля 2023 года Львовский апелляционный суд отменил мэру Чернигова штраф, но оставил в силе запрет занимать должность городского головы.

7 февраля Зеленский подписал указ о создании военной адинистрации в Чернигове, 9 февраля Черниговский городской совет на заседании назначил секретаря горсовета Александра Ломако исполняющим обязанности городского головы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Чернигов, Владимир Зеленский, облгосадминистрация, Дмитрий Брижинский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Галина ГРИШИНА
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
Галина ГРИШИНА
"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину
"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (116169)
2
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (55670)
3
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (50764)
4
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (47083)
5
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (33372)
6
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (29223)
7
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (25136)
8
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду (14138)
 
 
 
 