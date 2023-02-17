Зеленский назначил начальником городской военной администрации Чернигова экс-командира ОМБр "Холодный Яр"

В последнее время Брижинский работал в Черниговской обладминистрации Фото: Viacheslav Chaus / Facebook

Полковник Дмитрий Брижинский возглавлял штаб обороны Чернигова с начала полномасштабного вторжения России в Украину до освобождения области от российских оккупантов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Черниговской облгосадминистрации 17 февраля.

С октября прошлого года Брижинский работал руководителем патронатной службы аппарата Черниговской ОВА, до этого был командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" (2019–2021 годы) и 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского (в мае – сентябре 2022 года).

Брижинский награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и орденом "За мужество" ІІІ степени, является почетным жителем Чернигова.