Зеленский подписал указ о создании Черниговской ГВА

Текст документа от 7 февраля опубликован на сайте президента.

"Во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Черниговскую городскую военную администрацию Черниговского района Черниговской области", – сказано в тексте указа.

Отмечается, что Генштаб ВСУ и Черниговская ОВА должны осуществить согласно закону "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации".

"Указ вступает в силу с дня его обнародования", – говорится в тексте документа.

9 февраля Черниговский городской совет на заседании назначил секретаря горсовета Александра Ломако исполняющим обязанности мэра.

Контекст:

Чернигов остался без мэра после скандала с выездом супруги тогдашнего городского головы Владислава Атрошенко за границу на служебном автомобиле. По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, она пользовалась им за границей три месяца и за это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн. Из-за этого 15 сентября 2022 года Атрошенко вручили админпротокол о коррупции и конфликте интересов.

7 декабря суд во Львове подтвердил, что Атрошенко действовал в условиях конфликта интересов и признал его виновным. На мэра наложили штрафы в размере 6800 и 3400 грн, а также на год лишили права занимать должность мэра Чернигова.

Атрошенко обжаловал решение. 1 февраля 2023 года Львовский апелляционный суд отменил мэру Чернигова штраф, но оставил в силе запрет занимать должность городского головы.