"Будут уничтожать поспешно". В Черниговском горсовете заявили о попытке его ликвидации завтра

Секретарь горсовета Чернигова отметил, что город обратился к парламентариям с призывом не голосовать за передачу полномочий городского совета военной администрации Фото: newch.tv

"Завтра Раду будут заставлять поспешно уничтожить избранную общиной власть в Чернигове. По информации, которую я только что получил от народных депутатов Украины, завтра на заседание профильного комитета ВР выносится проект постановления о ликвидации работающего местного самоуправления в Чернигове и наделении созданной городской военной администрации полномочиями городского совета, исполнительного комитета и городского головы одновременно (!!!). Прошу народных депутатов Украины не голосовать за вопрос наделения Черниговской городской военной администрации полномочиями городского совета и его исполнительного комитета", – заявил Ломако.

Он отметил, что вопрос планируют вынести на рассмотрение в последний момент.

"Официально проект постановления еще не зарегистрирован. Учитывая, что вопрос, мягко говоря, сомнительный, его внесут в последний момент перед заседанием комитета и ВР. Это делается для того, чтобы потом оперативно "протолкнуть" в сессионном зале", – отметил Ломако.

Секретарь горсовета Чернигова отметил, что город также обратился к парламентариям с призывом не голосовать за передачу полномочий городского совета военной администрации.

Соответствующее решение Черниговского горсовета было принято на внеочередном заседании 21 февраля. Заниматься развитием Чернигова должен избранный совет, а обороной – назначенная военная администрация, подчеркивается в обращении Черниговского горсовета. Петиция к президенту с требованием не вводить в Чернигове военную администрацию набрала необходимые 25 тысяч голосов.