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"Будут уничтожать поспешно". В Черниговском горсовете заявили о попытке его ликвидации завтра

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Секретарь горсовета Чернигова отметил, что город обратился к парламентариям с призывом не голосовать за передачу полномочий городского совета военной администрации
Секретарь горсовета Чернигова отметил, что город обратился к парламентариям с призывом не голосовать за передачу полномочий городского совета военной администрации
Фото: newch.tv

Завтра в Верховной Раде планируют "поспешно" рассмотреть вопрос наделения Черниговской городской военной администрации полномочиями городского совета. Об этом сообщил в Facebook секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако. Он обратился к народным депутатам c призывом не поддерживать это решение, чтобы не уничтожить избранную общиной власть в Чернигове.

"Завтра Раду будут заставлять поспешно уничтожить избранную общиной власть в Чернигове. По информации, которую я только что получил от народных депутатов Украины, завтра на заседание профильного комитета ВР выносится проект постановления о ликвидации работающего местного самоуправления в Чернигове и наделении созданной городской военной администрации полномочиями городского совета, исполнительного комитета и городского головы одновременно (!!!). Прошу народных депутатов Украины не голосовать за вопрос наделения Черниговской городской военной администрации полномочиями городского совета и его исполнительного комитета", – заявил Ломако.

Он отметил, что вопрос планируют вынести на рассмотрение в последний момент.

"Официально проект постановления еще не зарегистрирован. Учитывая, что вопрос, мягко говоря, сомнительный, его внесут в последний момент перед заседанием комитета и ВР. Это делается для того, чтобы потом оперативно "протолкнуть" в сессионном зале", – отметил Ломако.

Секретарь горсовета Чернигова отметил, что город также обратился к парламентариям с призывом не голосовать за передачу полномочий городского совета военной администрации.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0X2e3LXf5K358ShLJe9Pp7nEgmSuWr7z7YYwxUxPygKX3VUHYe4JsYLeu2F9Wzi2l&id=100000619510894

Соответствующее решение Черниговского горсовета было принято на внеочередном заседании 21 февраля. Заниматься развитием Чернигова должен избранный совет, а обороной – назначенная военная администрация, подчеркивается в обращении Черниговского горсовета. Петиция к президенту с требованием не вводить в Чернигове военную администрацию набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Контекст:

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной адинистрации в Чернигове, 9 февраля Черниговский городской совет на заседании назначил секретаря горсовета Александра Ломако исполняющим обязанности городского головы.

Чернигов остался без мэра после того, как суд во Львове постановил, что мэр Чернигова Владислава Атрошенко действовал в условиях конфликта интересов, когда в начале полномасштабного вторжения России отправил свою жену за границе на служебном автомобиле. На Атрошенко наложили штрафы в размере 6800 и 3400 грн, а также на год лишили права занимать должность мэра Чернигова.

Атрошенко обжаловал решение. 1 февраля Львовский апелляционный суд отменил штраф мэру Чернигова, но оставил в силе запрет занимать должность городского головы.

17 февраля Зеленский подписал распоряжение о назначении начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Дмитрия Брижинского.

Теги: Верховная Рада, Чернигов, самоуправление, горсовет, парламент, власть, мэр
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