Кличко призвал городскую власть Лиссабона приобщиться к проектам восстановления Киева

"Встретился с мэром Лиссабона Карлушем Моедашем. Во время общения отметил, что сегодня очень важна единая позиция стран ЕС и цивилизованного мира по усилению поддержки и помощи Украине. Подчеркнул это и в выступлении в мэрии Лиссабона перед представителями дипломатического корпуса, депутатами городского совета португальской столицы и представителями украинской громады в Португалии", – сообщил Кличко.

Мэр Киева предложил португальской столице окончательно разорвать побратимские отношения с Москвой.

"Призвал власть Лиссабона, которая приостановила побратимские отношения с Москвой, вообще их разорвать. Пока Россия пытается уничтожить Украину, совершает геноцид мирного населения и стирает с земли украинские города и села", – заявил он.

Кличко пригласил португальцев принять участие в восстановлении Киева и Украины.

"Передал список проектов, которые необходимо будет и предлагаем реализовать в Киеве. Карлуш Моедаш пообещал, что городская власть Лиссабона подробно рассмотрит проекты и в сентябре он, по моему приглашению, приедет в Киев. Уже с предложениями относительно возможностей поддержки конкретных проектов", – подчеркнул мэр.

Во время встречи Кличко получил символический ключ от Лиссабона.