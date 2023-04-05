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ОБЩЕСТВО

В Киеве досрочно завершат отопительный сезон – Кличко

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В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября 2022 года
В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября 2022 года
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Городские власти Киева приняли решение 8 апреля завершить отопительный сезон в столице.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, соответствующее решение было принято, учитывая погодные условия, – "ожидается стабильное существенное потепление".

"Каждый год решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов. В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здания раньше", – написал Кличко.

Он добавил, что для перехода на летний режим работы системы специалистам необходимо несколько дней.

"Ведь централизованная система теплоснабжения столицы – одна из самых больших в Европе. И насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, три мощные ТЭЦ, почти две сотни станций теплоснабжения и котельных", – пояснил мэр Киева.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid02HBThgAZ9CWJqyaT6CSStKjxxCYsjDY4TERP3x7C43kpQkNynugrUA4X1ZeAC9beCl

В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября 2022 года.

Контекст:

В Минэнерго заявили 4 марта, что Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов, несмотря на атаки страны-оккупанта РФ.

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

В НАК "Нафтогаз України" сообщили в конце марта, что Украина успешно завершает сложнейший отопительный сезон, погодные условия позволяют это сделать ранее запланированного срока.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, погода, отопительный сезон, ТЭЦ, потепление, инфраструктура, теплоснабжение, мэр
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