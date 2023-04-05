В Киеве досрочно завершат отопительный сезон – Кличко

В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября 2022 года Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, соответствующее решение было принято, учитывая погодные условия, – "ожидается стабильное существенное потепление".

"Каждый год решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов. В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здания раньше", – написал Кличко.

Он добавил, что для перехода на летний режим работы системы специалистам необходимо несколько дней.

"Ведь централизованная система теплоснабжения столицы – одна из самых больших в Европе. И насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, три мощные ТЭЦ, почти две сотни станций теплоснабжения и котельных", – пояснил мэр Киева.

В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября 2022 года.