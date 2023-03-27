В шести регионах Украины завершили отопительный сезон – Чернышов

По его словам, в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей уже начали отключать отопление.
"Ожидаем еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях", – написал Чернышов.
По его словам, Украина прошла свою самую тяжелую зиму.
"И это придает нам уверенность – выстоим и дальше! Спасибо работникам газового фронта, благодаря которым украинцы были с теплом!" – добавил глава НАК.
По данным правительства Украины на декабрь 2022 года, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов.
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.
В Минэнерго заявили 4 марта, что Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов.