В шести регионах Украины завершили отопительный сезон – Чернышов

По словам Чернышова, вскоре отопительный сезон завершится и в других областях Фото: Олексій Чернишов / Facebook

По его словам, в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей уже начали отключать отопление.

"Ожидаем еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях", – написал Чернышов.

По его словам, Украина прошла свою самую тяжелую зиму.

"И это придает нам уверенность – выстоим и дальше! Спасибо работникам газового фронта, благодаря которым украинцы были с теплом!" – добавил глава НАК.