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В шести регионах Украины завершили отопительный сезон – Чернышов

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По словам Чернышова, вскоре отопительный сезон завершится и в других областях
По словам Чернышова, вскоре отопительный сезон завершится и в других областях
Фото: Олексій Чернишов / Facebook

Украина успешно завершает сложнейший отопительный сезон, погодные условия позволяют это сделать ранее запланированного срока. Об этом сообщил в Facebook глава НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов.

По его словам, в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей уже начали отключать отопление. 

"Ожидаем еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях", – написал Чернышов. 

По его словам, Украина прошла свою самую тяжелую зиму. 

"И это придает нам уверенность –  выстоим и дальше! Спасибо работникам газового фронта, благодаря которым украинцы были с теплом!" – добавил глава НАК.

https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov/posts/pfbid02RrFztRgKLaHYyLn72mNG8E6DTrKQ3xC6Dfdcx8jbZHTcsWhmM3g8q7dB48BV2SzAl

Контекст:

По данным правительства Украины на декабрь 2022 года, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

В Минэнерго заявили 4 марта, что Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов.

Теги: энергетика, Винницкая область, Волынская область, Херсонская область, отопление, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, Днепропетровская область, Николаевская область, Одесская область, теплоснабжение, Алексей Чернышов
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