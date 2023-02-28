Шмыгаль: Можно с уверенностью сказать – Украина прошла самый тяжелый период отопительного сезона

Об этом 28 февраля на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Сегодня последний день зимы, до завершения отопительного сезона остается полтора месяца. Можно с уверенностью сказать, что мы прошли самый тяжелый период. Выдержали российский энергетический террор и обеспечили тепло в домах украинцев", – сказал Шмыгаль.
По его словам, Украина "выиграла не только битву за тепло, но и битву за свет".
"17 дней подряд в энергетической сети отсутствует дефицит мощности. В ближайшее время мы ее не прогнозируем, если не произойдет массированный ракетный обстрел", – отметил премьер.
Шмыгаль выразил благодарность энергетикам и тепловикам "за самоотверженный труд", силам ПВО ВСУ – за профессиональность, международным партнерам – за поддержку, украинцам – за "бережливость и устойчивость".
"Будем еще сильнее. Не просто восстановим утраченное, но и модернизируем, децентрализуем и обезопасим нашу энергосистему. Эта работа уже продолжается и будет ускоряться", – заверил глава правительства Украины.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.