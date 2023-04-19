Кличко встретился с делегациями Дании и Нидерландов, обсуждали восстановление украинских общин

На встрече с вице-президентом Ассоциации муниципалитетов Нидерландов (VNG) Шэрон Дейксмой обсуждалась помощь в восстановлении украинских общин.

"Сегодня Ассоциация городов Украины и VNG внедряют проект по восстановлению украинских городов, сел и поселков. Сейчас в нем принимают участие Херсон, Очаков, Берислав, Высокополье. Этим населенным пунктам помогают в разработке планов восстановления. Благодаря сотрудничеству с VNG АГУ также наладила контакты между нидерландским муниципалитетом Опстерланд и украинским поселком Недригайлов. Уверен, сотрудничество нидерландских и украинских муниципалитетов эффективно повлияет на восстановление украинских общин", – подчеркнул Кличко.

Глава АГУ отметил, что особенно нужна помощь в восстановлении общинам на деоккупированных территориях и тем, которые получили сильные разрушения во время российских обстрелов. В ходе встречи с делегацией Королевства Дания был подписан меморандум о партнерстве между Киевом и Копенгагеном. Столицу Дании на встрече представляла лорд-мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен.

"Столица Дании – передовой современный европейский город с высоким уровнем жизни и социального обеспечения, который заботится о своих жителях, экологии и безопасности. И Киеву интересны опыт Копенгагена и эффективное сотрудничество с этим городом", – отметил мэр Киева.

Также в состав делегации Дании входили мэр Оденсе Питер Рахбек Юэль, мэр Орхуса и вице-глава местного самоуправления Дании Якоб Бундсгаард и чрезвычайный и полномочный посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккелсен.