"Ради победы все должны объединиться". Правление Ассоциации городов Украины обратилось к президенту

"Уверены, что совместными усилиями мы преодолеем не только внешнего врага, но и сможем решить все актуальные задачи по развитию успешной, демократической Украины", – говорится в обращении.
Представители более 1000 общин из всех областей Украины определили группы вопросов, требующих объединения для решения:
Правление Ассоциации городов Украины отметило, что государственная власть и представители органов местного самоуправления имеют опыт совместной работы, в частности, в децентрализации, административно-территориальной реформе, сдерживании тарифов. Также центральная и местная власти вместе остановили и начали выгонять из Украины агрессора, отметили в АГУ.