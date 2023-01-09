Тысяча депутатов местных советов Украины требуют ветировать законопроект №5655 – Ассоциация городов Украины

"Почти 1000 депутатов из разных политических сил верят в вето президента Украины на №5655. 56 советов, среди которых 28 городских и 28 сельских и поселковых советов, приняли обращение к президенту Украины о применении им вето к законопроекту №5655. Со всех уголков Украины депутаты обращаются к верховному главнокомандующему за защитой местного самоуправления и безопасности жителей общин от норм законопроекта №5655", – сообщают в АГУ.
Также обращение к президенту о применении права вето к законопроекту №5655 приняла Ассоциация городов Украины. Кроме того, АГУ предоставила постатейное обоснование необходимости ветирования проекта №5655, сообщается на сайте ассоциации.
Определенный Конституцией срок ветирования законопроектов – 15 суток – уже истек. Однако в истории страны были случаи, когда вето налагалось и позже этого срока, сообщил в комментарии ZN.UA исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.
Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.
1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.
13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.
Петиция за ветирование законопроекта набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов в первые сутки голосования, на момент публикации новости ее подписало больше 42 тыс. человек.