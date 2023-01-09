Тысяча депутатов местных советов Украины требуют ветировать законопроект №5655 – Ассоциация городов Украины

"Почти 1000 депутатов из разных политических сил верят в вето президента Украины на №5655. 56 советов, среди которых 28 городских и 28 сельских и поселковых советов, приняли обращение к президенту Украины о применении им вето к законопроекту №5655. Со всех уголков Украины депутаты обращаются к верховному главнокомандующему за защитой местного самоуправления и безопасности жителей общин от норм законопроекта №5655", – сообщают в АГУ.

Также обращение к президенту о применении права вето к законопроекту №5655 приняла Ассоциация городов Украины. Кроме того, АГУ предоставила постатейное обоснование необходимости ветирования проекта №5655, сообщается на сайте ассоциации.

Определенный Конституцией срок ветирования законопроектов – 15 суток – уже истек. Однако в истории страны были случаи, когда вето налагалось и позже этого срока, сообщил в комментарии ZN.UA исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.