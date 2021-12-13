Километры гирлянд и сотни световых приборов. В "Киевгорсвете" рассказали, как украсят город к Новому году

"В первую очередь украшена будет центральная часть города. В частности, иллюминация засветится на улицах и площадях Киева, а также на прилегающей к ним территориях. Только для украшения центральной улицы города Крещатика использовано более 3 тыс. метров гирлянд и 200 световых приборов, установленных на деревьях и административных зданиях", – отметили в посте.

Речь идет о зданиях Национальной филармонии, Национальной музыкальной академии, мэрии Киева и других.

"12 километров гирлянд будут украшать улицу Богдана Хмельницкого, 22 световые конструкции-мотива и один километр гирлянд – Владимирский спуск", – уточнили в сообщении.