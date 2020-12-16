Кличко: Генподрядчик давал гарантию на эксплуатацию Шулявского моста и отремонтирует опоры за свой счет

Ночью генеральный подрядчик демонтировал шесть упавших опор на Шулявском мосту в Киеве и оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

Генеральный подрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию Шулявского моста, проведет ремонт за свой счет, а Киев обратится в суд, чтобы возместить убытки за поврежденные при падении опор автомобили горожан. Об этом киевский городской голова Виталий Кличко написал на своей странице в Faсebook.

"Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Те, что вызвали сомнения в надежности укрепления, – демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет", – отметил он.

Мэр столицы добавил, что выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору как независимая организация.

"Прокуратура столицы открыла уголовное производство по статье "нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений". И мы рассчитываем, что расследование будет оперативным и прозрачным, чтобы все виновные понесли ответственность. Я в этом, как мэр столицы, который открывал мост, заинтересован больше всего! Потому что понимаю, что это – моя репутация!" – написал Кличко.

В Киеве 15 декабря на Шулявском мосту упали опоры линии электропередач, в результате было повреждено восемь машин и ограничено движение транспорта. Кличко заявил, что главная ответственность за падение опор лежит на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ, и виновные должны понести уголовную ответственность.