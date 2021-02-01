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Кличко на открытии первого магазина IKEA в Украине: Наше многолетнее сотрудничество со шведской компанией дало результат

Открытие магазина IKEA в Киеве – это позитивный сигнал, который необходим для привлечения и других международных партнеров, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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Виталий Кличко (третий слева): Мне приятно поздравить компанию IKEA, киевлян и всех украинцев с запуском работы первого физического магазина в Украине
Виталий Кличко (третий слева): Мне приятно поздравить компанию IKEA, киевлян и всех украинцев с запуском работы первого физического магазина в Украине
Фото: kiev.klichko.org

1 февраля в Киеве открылся первый в Украине офлайн-магазин шведской компании IKEA, в открытии принял участие мэр столицы Виталий Кличко, сообщает официальный сайт политика.

В мероприятии участвовали руководитель "IKEA-Украина" Флориан Мелле и чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

"Мне приятно поздравить компанию IKEA, киевлян и всех украинцев с запуском работы первого физического магазина в Украине. И я рад, что он открывается в столице. Мы совместно работали над тем, чтобы воплотить эту идею. Мы встречались четыре года назад в Давосе, несколько раз в Киеве. И теперь уже видим реализацию нашего сотрудничества. Особенно это важно в такой непростой для бизнеса во всех странах ситуации, вызванной пандемией", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что одной из своих главных задач он считает привлечение в Киев иностранных инвестиций.

"Мы понимаем, что для бизнеса крайне важна стабильность и предсказуемость экономической ситуации. И поэтому столичная власть ввела открытость и прозрачность в своей работе, чтобы инвесторы и иностранные компании были заинтересованы выходить на рынок Киева. И я доволен, что наше многолетнее сотрудничество со шведской компанией IKEA дало результат, – заявил он. – И это тот позитивный сигнал, который необходим для привлечения и других международных партнеров. Работаем дальше над тем, чтобы Киев становился привлекательным для инвесторов и комфортным городом для его жителей – с качественными товарами и услугами".

Чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг добавил, что IKEA не просто открывает в Киеве первый физический магазин, а также пропагандирует таким образом ответственное потребление, гендерное равенство и устойчивое развитие.

"Я хочу поздравить в первую очередь сотрудников, руководство IKEA, городские власти Киева за приложенные совместные усилия для открытия первого физического магазина IKEA в Украине во времена пандемии", – сказал он и отметил, что в планах – открытие последующих магазинов в Украине.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Швеция, бизнес, ИКЕА, IKEA, магазин
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