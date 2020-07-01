КИЕВ Short News

Кличко объявил об ужесточении карантина в Киеве

В Киеве с сегодняшнего дня будут усилены карантинные ограничительные меры, заявил во время онлайн-брифинга 1 июля мэр столицы Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что, в соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе кинотеатров) – до 22.00. Ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера с 22.00", – подчеркнул он.

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