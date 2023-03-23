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КИЕВ

"Лошадь же хорошая". Ткаченко рассказал, что Минкульту предлагали убрать памятник Щорсу в Киеве, но оставить коня

Памятник Щорсу в Киеве был открыт в 1954 году
Памятник Щорсу в Киеве был открыт в 1954 году
Фото: wikipedia.org

Министерство культуры и информполитики пока не приняло окончательного решения по поводу возможного демонтажа памятника советскому военачальнику Николаю Щорсу в Киеве. Об этом сообщил министр Александр Ткаченко в интервью "РБК-Украина", которое вышло 22 марта.

Министр отметил, что если памятник внесен в реестр как национальная памятка, и есть решение его перенести, он должен быть перенесен "в соответствующее место".

"Последняя версия, которую я слышал из разряда искренних предложений – давайте коня оставим, а Щорса уберем. Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь", – заявил он.

Министр отметил, что власти Киева должны предоставить Минкульту учетную информацию о памятнике.

"Мы не можем просто сказать, что есть памятник, перенесите его. При всех нюансах войны мы должны воспитывать в себе уважение к закону и понимание того, что мы не варвары. Лошадь же хорошая", – сказал Ткаченко.

Контекст:

Декоммунизация в Украине началась в 2015 году, когда Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. В рамках декоммунизации власти должны переименовать все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, и демонтировать советские памятники. 

Памятник Щорсу был открыт в 1954 году на бульваре Шевченко. В марте 2017 года памятник повредили, отпилив ногу лошади. В том же году киевские власти заявляли о намерении обратиться в Министерство культуры относительно переноса памятника Щорсу в музей пропаганды СССР, чтобы уберечь его от актов вандализма.

9 ноября 2022 года Ткаченко сообщал, что экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины принял решение демонтировать в Киеве памятники российским военачальникам Николаю Ватутину и Николаю Щорсу. Оба памятника входят в список объектов культурного наследия национального значения, которые заносятся в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Поэтому, чтобы законно их демонтировать, необходимо сменить их статус и вывести из реестра, заявили в Минкульте изданию "Великий Київ"

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: памятник, Александр Ткаченко, Николай Щорс, Министерство культуры и информационной политики
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