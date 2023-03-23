"Лошадь же хорошая". Ткаченко рассказал, что Минкульту предлагали убрать памятник Щорсу в Киеве, но оставить коня

Министр отметил, что если памятник внесен в реестр как национальная памятка, и есть решение его перенести, он должен быть перенесен "в соответствующее место".

"Последняя версия, которую я слышал из разряда искренних предложений – давайте коня оставим, а Щорса уберем. Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь", – заявил он.

Министр отметил, что власти Киева должны предоставить Минкульту учетную информацию о памятнике.

"Мы не можем просто сказать, что есть памятник, перенесите его. При всех нюансах войны мы должны воспитывать в себе уважение к закону и понимание того, что мы не варвары. Лошадь же хорошая", – сказал Ткаченко.