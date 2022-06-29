Мадрид стал первым испанским городом-побратимом Киева – Кличко

"Сегодня с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинес-Алмейда был подписан меморандум о побратимстве наших городов. Мадрид стал первым испанским городом-побратимом Киева. Это историческое событие для наших городов, и произошло оно во время исторического саммита НАТО, который проходит в эти дни в Мадриде", – рассказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что при подписании соглашения было запланировано несколько совместных проектов Киева и Мадрида.

"Я благодарю наших западных партнеров, наших испанских партнеров за поддержку Украины в это критическое для нее время. И убежден – наше сотрудничество с Мадридом будет эффективным и полезным для наших столиц. Сегодня Мадрид принимает беженцев из Украины, оказывает гуманитарную помощь Киеву и Украине. Обсудили мы и многие проекты, которые планируем совместно воплотить в украинской и испанской столицах", – подытожил Кличко.