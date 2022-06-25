Пранкер поговорил от имени Кличко с мэрами Парижа и Берлина. Кличко требует от правоохранителей расследования

Кличко: С помощью технологии DeepFake с мэрами говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Вчера якобы от моего имени мэрам нескольких европейских столиц с фальшивого почтового адреса разослали запросы на общение через Zoom. Поскольку наши друзья реагируют оперативно и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор. И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко", – написал мэр Киева.

Кличко уверен, что правоохранители должны расследовать такие действия, при необходимости – с привлечением иностранных специалистов. Он считает, что этот разговор был частью стратегии РФ по дискредитации украинских политиков, чтобы рассорить их с европейскими партнерами.

Мэр добавил, что гибридная война и дезинформация со стороны России будут в числе тем панельной дискуссии на саммите НАТО в Мадриде на следующей неделе, в которой братья Кличко собираются участвовать.

Мэрия Берлина сообщила в Twitter, что поставила в известность о злоумышленнике уголовную полицию Берлина и управление госбезопасности.

Es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass die Videokonferenz nicht mit einer echten Person geführt wird. Allem Anschein nach handelt es sich um Deep Fake. Das LKA Berlin, Staatsschutz, ist eingeschaltet. https://t.co/SWgvn9JRNR pic.twitter.com/soWNZwuQAb — Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) June 24, 2022

В мэрии рассказали, что ход разговора и поднятые темы вызвали недоверие у бургомистра Франциски Гиффай и "разговор закончился преждевременно". Возникли подозрения, что собеседник Гиффай не был Виталием Кличко, и их подтвердил посол Украины Андрей Мельник.

"К сожалению, война ведется всеми средствами, в том числе онлайн, чтобы цифровыми методами подорвать доверие и дискредитировать партнеров и союзников Украины", – прокомментировала инцидент бургомистр Берлина.

Die Regierende Bürgermeisterin @FranziskaGiffey: „Es gehört leider zur Realität, dass der Krieg mit allen Mitteln geführt wird - auch im Netz, um mit digitalen Methoden das Vertrauen zu untergraben und Partner und Verbündeten der Ukraine zu diskreditieren.“ (3/3) — Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) June 24, 2022

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