ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Пранкер поговорил от имени Кличко с мэрами Парижа и Берлина. Кличко требует от правоохранителей расследования

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кличко: С помощью технологии DeepFake с мэрами говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко
Кличко: С помощью технологии DeepFake с мэрами говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей расследовать действия пранкера, который от его имени общался по видеосвязи с мэрами Берлина и Мадрида. Об этом Кличко написал в Telegram 25 июня.

"Вчера якобы от моего имени мэрам нескольких европейских столиц с фальшивого почтового адреса разослали запросы на общение через Zoom. Поскольку наши друзья реагируют оперативно и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор. И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко", – написал мэр Киева.

Кличко уверен, что правоохранители должны расследовать такие действия, при необходимости – с привлечением иностранных специалистов. Он считает, что этот разговор был частью стратегии РФ по дискредитации украинских политиков, чтобы рассорить их с европейскими партнерами. 

Мэр добавил, что гибридная война и дезинформация со стороны России будут в числе тем панельной дискуссии на саммите НАТО в Мадриде на следующей неделе, в которой братья Кличко собираются участвовать. 

Мэрия Берлина сообщила в Twitter, что поставила в известность о злоумышленнике уголовную полицию Берлина и управление госбезопасности. 

В мэрии рассказали, что ход разговора и поднятые темы вызвали недоверие у бургомистра Франциски Гиффай и "разговор закончился преждевременно". Возникли подозрения, что собеседник Гиффай не был Виталием Кличко, и их подтвердил посол Украины Андрей Мельник. 

"К сожалению, война ведется всеми средствами, в том числе онлайн, чтобы цифровыми методами подорвать доверие и дискредитировать партнеров и союзников Украины", – прокомментировала инцидент бургомистр Берлина. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Киев, Виталий Кличко, Германия, Испания, Берлин, российская пропаганда, Мадрид, гибридная война, Андрей Мельник, война России против Украины, фейк, пранк, дезинформация, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину
Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину
  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20
  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20 G
Дмитрий ГОРДОН
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька G
Дмитрий ГОРДОН
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (760740)
2
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото (243951)
3
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (141110)
4
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (113738)
5
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах (100194)
6
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (99718)
7
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС (66219)
8
Monatik рассказал, почему его мать в Луцке не приняла в своем доме переселенцев (61229)
 
 
 
 