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Российские пранкеры пообщались с Трюдо от имени Тунберг. Они предлагали выйти из НАТО и просили познакомить их с героями "Южного парка"

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров в январе этого года позвонили премьер-министру Канады от имени эко-активистки Греты Тунберг. В разговоре они назвали президента США Дональда Трампа "главным подонком", который делает все, "чтобы убить нас", а также сказали, что принцем Гарри манипулирует его жена Меган Маркл.

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Разговор пранкеров с Трюдо длился 10 минут
Разговор пранкеров с Трюдо длился 10 минут
Фото: EPA

Российские пранкеры Вован и Lexus (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили премьер-министру Канады Джастину Трюдо от имени шведской эко-активистки Греты Тунберг. Запись звонка 23 ноября появилась на YouTube-канале Vovan222prank, а на канале Оκтагон опубликовано видео с русской озвучкой.

В описании видео говорится, что разговор состоялся после того, как иранские средства ПВО сбили в январе самолет "Международных авиалиний Украины", в котором находились в том числе граждане Канады.

Разговор Трюдо и "Тунберг" длится 10 минут. Во время записи фейковая Тунберг спрашивает, как Трюдо относится к "нарастающему международному кризису и предвестию третьей мировой войны".

"Вы – взрослые, но действуете как дети. Вы пытаетесь учить нас, но не усвоили простых вещей. Я очень прошу вас пока еще не поздно – не играйте в войну. Мы можем сделать мир лучше, если полюбим друг друга. Мы можем создать такой мир, где всем найдется место. Для белых и черных. Христиан и мусульман. [Президента США] Трампа и [лидера России] Путина. Для вас и меня. Для [премьера Великобритании] Бориса Джонсона и [экс-лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми] Корбина. И даже для [героев мультсериала "Южный парк"] Терренса и Филиппа, которые тоже известны в вашей стране", – сказала фейковая Тунберг.

Канадский премьер ответил, что визит Тунберг в Канаду в 2019 году накануне выборов помог определить их результат с точки зрения климатических изменений. Собеседница перебила его и сказала: "Ну тогда покиньте НАТО. Бросьте оружие. Собирайте цветы и улыбнитесь природе. Живите как люди".

Трюдо ответил, что мечтает о мире, где не нужны солдаты, но, к сожалению, "мы пока не живем в таком мире и нужны люди, которые противостоят тем, кто причиняет вред невиновным".

"Тунберг", в свою очередь, заявила, что Трамп является "главным подонком" и делает все, "чтобы убить нас". Она также упомянула о принце Гарри, заявив, что его жена Меган Маркл якобы манипулирует им.

После этого фейковая Тунберг попросила познакомить ее с Терренсом и Филиппом, назвав их большими звездами в Канаде, на что премьер ответил: "С радостью, я попрошу своих помощников попытаться связать вас, потому что у меня нет их прямых контактов прямо сейчас".

"Погоди, Терренс и Филипп – это не те, что были в "Южном парке"? Я лично не знаю. Но я думаю, это пародия на канадцев из "Южного парка", – добавил Трюдо и закончил разговор.

ВИДЕО
Видео: Оκтагон / YouTube

Пранкеры Вован и Лексус регулярно связываются с различными политиками, прикидываясь другими людьми, и разыгрывают их. В июле они позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и предложили "забрать Львов".

Также они попытались разыграть мэра Киева Виталия Кличко и губернатора Калифорнии Джерри Брауна, позвонив ему от имени экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Кроме того, Вован и Лексус звонили британскому принцу Гарри.

Теги: Россия, Канада, пранкер Вован, Джастин Трюдо, пранкер Лексус, пранк, Грета Тунберг
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