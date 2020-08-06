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Включали музыку и порно. Пранкеры сорвали онлайн-суд над подростком, взломавшим Twitter Маска и Обамы

В США прошло онлайн-заседание по делу 17-летнего подростка Грэма Айвена Кларка, который подозревается во взломе аккаунтов экс-президента Барака Обамы, главы SpaceX Илона Маска и других именитых людей. К конференции подключились неизвестные, которые представились журналистами CNN и BBC News и сорвали заседание.

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Заседание проходило в онлайн-режиме через приложение Zoom
Заседание проходило в онлайн-режиме через приложение Zoom
Фото: EPA

Судебное онлайн-заседание по делу 17-летнего подростка Грэма Айвена Кларка из Флориды, который взломал Twitter-аккаунты ряда звезд, было прервано пранкерами. Об этом 5 августа сообщает BBC.

Слушание проходило через приложение для видеочата Zoom. Подросток просил о снижении суммы залога, заявив, что он невиновен.

К конференции в Zoom подключились неизвестные, которые представились журналистами CNN и BBC News. Они начали включать порно и музыку, из-за чего в заседании пришлось сделать паузу.

Вскоре заседание возобновили и судья принял решение не уменьшать залог в размере $750 тыс. для подростка.

Журналист Брайан Кребс в Twitter поделился изображением, на котором видно, как прокурор Эндрю Уоррен реагирует на срыв заседания. 

Хакеры 15 июля взломали учетные записи в Twitter крупных общественных деятелей и корпораций, включая экс-вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, главы SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, владельца Amazon Джеффа Безоса и Apple.

Взломанные аккаунты отправили серию твитов с предложением классического мошенничества с биткоинами: фолловерам сказали, что, если они переведут криптовалюту на определенный биткоин-кошелек, они получат вдвое больше денег. Злоумышленники заработали более $100 тыс.

После хакерской атаки компания Twitter временно блокировала все аккаунты, пароли к которым менялись или пытались изменить в течение последнего месяца.

В конце июля ФБР установило личности троих подозреваемых ко взлому. Ими оказались 19-летный уроженец Великобритании Мейсон Шеппард, 22-летний Ниме Фазели из Орландо и 17-летний Грэм Айвен Кларк.

Теги: США, Барак Обама, хакеры, Twitter, Илон Маск
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