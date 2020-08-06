Включали музыку и порно. Пранкеры сорвали онлайн-суд над подростком, взломавшим Twitter Маска и Обамы

В США прошло онлайн-заседание по делу 17-летнего подростка Грэма Айвена Кларка, который подозревается во взломе аккаунтов экс-президента Барака Обамы, главы SpaceX Илона Маска и других именитых людей. К конференции подключились неизвестные, которые представились журналистами CNN и BBC News и сорвали заседание.

Заседание проходило в онлайн-режиме через приложение Zoom Фото: EPA

Судебное онлайн-заседание по делу 17-летнего подростка Грэма Айвена Кларка из Флориды, который взломал Twitter-аккаунты ряда звезд, было прервано пранкерами. Об этом 5 августа сообщает BBC.

Слушание проходило через приложение для видеочата Zoom. Подросток просил о снижении суммы залога, заявив, что он невиновен.

К конференции в Zoom подключились неизвестные, которые представились журналистами CNN и BBC News. Они начали включать порно и музыку, из-за чего в заседании пришлось сделать паузу.

Вскоре заседание возобновили и судья принял решение не уменьшать залог в размере $750 тыс. для подростка.

Журналист Брайан Кребс в Twitter поделился изображением, на котором видно, как прокурор Эндрю Уоррен реагирует на срыв заседания.

How the judge in charge of the proceeding didn't think to enable settings that would prevent people from taking over the screen is beyond me. My guess is he didn't know he could. This guy's reaction sums it up. pic.twitter.com/Zz9aVc5iIg — briankrebs (@briankrebs) August 5, 2020

Хакеры 15 июля взломали учетные записи в Twitter крупных общественных деятелей и корпораций, включая экс-вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, главы SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, владельца Amazon Джеффа Безоса и Apple.

Взломанные аккаунты отправили серию твитов с предложением классического мошенничества с биткоинами: фолловерам сказали, что, если они переведут криптовалюту на определенный биткоин-кошелек, они получат вдвое больше денег. Злоумышленники заработали более $100 тыс.

После хакерской атаки компания Twitter временно блокировала все аккаунты, пароли к которым менялись или пытались изменить в течение последнего месяца.

В конце июля ФБР установило личности троих подозреваемых ко взлому. Ими оказались 19-летный уроженец Великобритании Мейсон Шеппард, 22-летний Ниме Фазели из Орландо и 17-летний Грэм Айвен Кларк.