ГОРДОН
 
 
МИР

Российские хакеры похитили секретные документы с почты бывшего британского министра – Reuters

По данным собеседников агентства Reuters, хакерская атака на почтовый ящик бывшего министра торговли Великобритании Лиама Фокса, по всей видимости, проводилась при поддержке властей России.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Секретные данные, пишет Reuters, похитили с почты Фокса
Секретные данные, пишет Reuters, похитили с почты Фокса
Фото: EPA

Великобритания подозревает Россию в организации хакерской атаки на почтовый ящик бывшего министра торговли королевства Лиама Фокса в преддверии выборов в британский парламент в 2019 году. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на данные анонимных источников.

Хакеры получили доступ к аккаунту Фокса с помощью "фишинга" и заходили в его почту несколько раз в период с 12 июля по 21 октября прошлого года. Злоумышленники похитили шесть пакетов секретных документов, которые подробно описывают торговые переговоры между Соединенным Королевством и США. Позже, напоминает Reuters, эти документы были опубликованы на Reddit. В июле 2020 года утечку подтвердил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб. Он заявил, что публикация похищенных файлов "была частью кампании Москвы по влиянию на исход всеобщих выборов".

Власти Великобритании официально отказались комментировать хакерскую атаку, сославшись на продолжающееся расследование. Собеседники агентства не сказали, к какой российской хакерской группе или организации могли принадлежать киберпреступники, однако подчеркнули, что взлом, вероятно, проводился при поддержке государства.

Reuters отмечает, что взлом почты Фокса "является одним из самых ярких примеров предполагаемых попыток России вмешаться в британскую политику".

Выборы в парламент Великобритании состоялись 12 декабря 2019 года. Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном одержала победу.

Лиам Фокс – действующий член парламента Великобритании. Он занимал пост министра международной торговли Соединенного Королевства с 13 июля 2016-го по 24 июля 2019 года в правительстве предшественницы Джонсона Терезы Мэй.

Теги: Россия, США, Великобритания, выборы, хакеры, киберпреступность, кибербезопасность, Доминик Рааб
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь
"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Третья жена 59-летнего Пенна младше его дочери
Третья жена 59-летнего Пенна младше его дочери
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Какая прелесть". Джамала показала полуторамесячного сына на отдыхе в Турции
"Какая прелесть". Джамала показала полуторамесячного сына на отдыхе в Турции
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
Перед смертью украинский рэпер Картрайт, который был найден мертвым в Питере, хотел уйти от жены
Перед смертью украинский рэпер Картрайт, который был найден мертвым в Питере, хотел уйти от жены
Танчинец из "БеZ обмежень" выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами"
Танчинец из "БеZ обмежень" выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами"
"Ваши дети теперь самые счастливые". В семье Элтона Джона – пополнение
"Ваши дети теперь самые счастливые". В семье Элтона Джона – пополнение
"Мой такой уже взрослый". Tayanna показала семилетнего сына
"Мой такой уже взрослый". Tayanna показала семилетнего сына
"Никогда не ложусь спать голодной". Ребрик рассказала, как ей удается оставаться стройной, ни в чем себе не отказывая
"Никогда не ложусь спать голодной". Ребрик рассказала, как ей удается оставаться стройной, ни в чем себе не отказывая
Звезды в белом. Как Яма, Полякова и Чапкис поздравили Могилевскую с юбилеем
Звезды в белом. Как Яма, Полякова и Чапкис поздравили Могилевскую с юбилеем
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
"Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS