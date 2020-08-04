Российские хакеры похитили секретные документы с почты бывшего британского министра – Reuters

По данным собеседников агентства Reuters, хакерская атака на почтовый ящик бывшего министра торговли Великобритании Лиама Фокса, по всей видимости, проводилась при поддержке властей России.

Великобритания подозревает Россию в организации хакерской атаки на почтовый ящик бывшего министра торговли королевства Лиама Фокса в преддверии выборов в британский парламент в 2019 году. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на данные анонимных источников.

Хакеры получили доступ к аккаунту Фокса с помощью "фишинга" и заходили в его почту несколько раз в период с 12 июля по 21 октября прошлого года. Злоумышленники похитили шесть пакетов секретных документов, которые подробно описывают торговые переговоры между Соединенным Королевством и США. Позже, напоминает Reuters, эти документы были опубликованы на Reddit. В июле 2020 года утечку подтвердил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб. Он заявил, что публикация похищенных файлов "была частью кампании Москвы по влиянию на исход всеобщих выборов".

Власти Великобритании официально отказались комментировать хакерскую атаку, сославшись на продолжающееся расследование. Собеседники агентства не сказали, к какой российской хакерской группе или организации могли принадлежать киберпреступники, однако подчеркнули, что взлом, вероятно, проводился при поддержке государства.

Reuters отмечает, что взлом почты Фокса "является одним из самых ярких примеров предполагаемых попыток России вмешаться в британскую политику".

Выборы в парламент Великобритании состоялись 12 декабря 2019 года. Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном одержала победу.

Лиам Фокс – действующий член парламента Великобритании. Он занимал пост министра международной торговли Соединенного Королевства с 13 июля 2016-го по 24 июля 2019 года в правительстве предшественницы Джонсона Терезы Мэй.