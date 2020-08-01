Взлом Twitter-аккаунтов знаменитостей. В США задержали трех хакеров, один из них подросток

В середине июля хакеры взломали учетные записи в Twitter крупных общественных деятелей и корпораций, включая экс-вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, главы SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, владельца Amazon Джеффа Безоса. ФБР установило личности злоумышленников, им от 17 до 22 лет.

Федеральное бюро расследований установило личности трех хакеров, подозреваемых в причастности к взлому Twitter-аккаунтов американских политиков и бизнесменов. Об этом пресс-служба бюро сообщила 31 июля.

19-летнему уроженцу Великобритании Мейсону Шеппарду и 22-летнему Ниме Фазели из Орландо (штат Флорида) выдвинуты обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью отмывания денег и преднамеренном доступе к защищенной компьютерной сети.

Третий участник группировки является несовершеннолетним, федеральный орган не назвал его имени, а только место проживания – Тампа, штат Флорида.

Прокурор флоридского округа Хиллсборо Каунти Эндрю Уоррен в обращении, которое транслировалось в Twitter ведомства, заявил, что задержанный хакер – 17-летний Грэм Айвен Кларк. Законодательство Флориды позволяет предъявить подростку обвинение в организованном мошенничестве и преступном использовании личной информации как взрослому.

State Attorney Andrew Warren filed 30 felony charges against Graham Ivan Clark, 17, of Tampa, for scamming Americans, perpetrating the “Bit-Con” hack of @BillGates , @BarackObama , & @elonmusk Twitter accts. TY to our federal law enforcement partners. https://t.co/exyg4TCOw4 pic.twitter.com/dbdzLfjcNu — State Attorney 13th (@sao13th) July 31, 2020

Хакеры 15 июля взломали учетные записи в Twitter крупных общественных деятелей и корпораций, включая экс-вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, главы SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, владельца Amazon Джеффа Безоса и Apple.

Взломанные аккаунты отправили серию твитов с предложением классического мошенничества с биткоинами: фолловерам сказали, что, если они переведут криптовалюту на определенный биткоин-кошелек, они получат вдвое больше денег. Злоумышленники заработали более $100 тыс.

В ФБР установили взлом более 100 учетных записей. Жертвами обмана являются как пользователи Twitter, так и те, кто перечислял деньги на основании мошеннических записей, заявили в бюро.

Отделение киберпреступлений офиса ФБР в Вашингтоне проанализировало операции с блокчейном и деанонимизированными биткоинами за последние две недели, что позволило быстро идентифицировать двух из трех хакеров, сказано в сообщении.

После хакерской атаки компания Twitter временно блокировала все аккаунты, пароли к которым менялись или пытались изменить в течение последнего месяца.