После взлома Гейтса и Маска Twitter заблокировал аккаунты, пароли к которым менялись в течение последнего месяца

15 июля хакеры взломали учетные записи в Twitter главы SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса и других именитых людей. В компании считают, что всего во время атаки пострадали около 130 аккаунтов.

Из-за недавней хакерской атаки Twitter временно заблокировала все аккаунты, пароли к которым менялись или пытались изменить в течение последних 30 дней. Об этом сообщила техподдержка соцсети.

Out of an abundance of caution, and as part of our incident response yesterday to protect people’s security, we took the step to lock any accounts that had attempted to change the account’s password during the past 30 days. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

"Если ваша учетная запись была заблокирована, это не обязательно означает, что у нас есть доказательства того, что учетная запись была взломана. Пока что мы считаем, что только небольшая часть этих заблокированных учетных записей была взломана, но все еще проводится расследование, и те, кого взломали, будут проинформированы", – отметили в компании.

If your account was locked, this does not necessarily mean we have evidence that the account was compromised or accessed. So far, we believe only a small subset of these locked accounts were compromised, but are still investigating and will inform those who were affected. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

В Twitter считают, что всего хакерской атаке подверглись около 130 аккаунтов. Однако лишь небольшую часть из этих учетных записей злоумышленники смогли взломать и отправить от их имени мошеннические сообщения.

Based on what we know right now, we believe approximately 130 accounts were targeted by the attackers in some way as part of the incident. For a small subset of these accounts, the attackers were able to gain control of the accounts and then send Tweets from those accounts. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 17, 2020

Хакеры 15 июля взломали учетные записи в Twitter крупных общественных деятелей и корпораций, включая экс-вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, главы SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, владельца Amazon Джеффа Безоса и Apple.

Взломанные аккаунты отправили серию твитов с предложением классического мошенничества с биткойнами: фолловерам сказали, что если они переведут криптовалюту на конкретный биткойн-кошелек, они получат вдвое больше денег. Злоумышленники заработали более $100 тыс.