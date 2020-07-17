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После взлома Гейтса и Маска Twitter заблокировал аккаунты, пароли к которым менялись в течение последнего месяца

15 июля хакеры взломали учетные записи в Twitter главы SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса и других именитых людей. В компании считают, что всего во время атаки пострадали около 130 аккаунтов.

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Взломанные аккаунты отправили твиты с мошенничеством с биткойнами
Взломанные аккаунты отправили твиты с мошенничеством с биткойнами
Фото: depositphotos.com

Из-за недавней хакерской атаки Twitter временно заблокировала все аккаунты, пароли к которым менялись или пытались изменить в течение последних 30 дней. Об этом сообщила техподдержка соцсети.

"Если ваша учетная запись была заблокирована, это не обязательно означает, что у нас есть доказательства того, что учетная запись была взломана. Пока что мы считаем, что только небольшая часть этих заблокированных учетных записей была взломана, но все еще проводится расследование, и те, кого взломали, будут проинформированы", – отметили в компании.

В Twitter считают, что всего хакерской атаке подверглись около 130 аккаунтов. Однако лишь небольшую часть из этих учетных записей злоумышленники смогли взломать и отправить от их имени мошеннические сообщения.

Хакеры 15 июля взломали учетные записи в Twitter крупных общественных деятелей и корпораций, включая экс-вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, главы SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, владельца Amazon Джеффа Безоса и Apple.

Взломанные аккаунты отправили серию твитов с предложением классического мошенничества с биткойнами: фолловерам сказали, что если они переведут криптовалюту на конкретный биткойн-кошелек, они получат вдвое больше денег. Злоумышленники заработали более $100 тыс.

Теги: хакеры, Билл Гейтс, Twitter, Илон Маск, кибератака
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