Хакеры взломали аккаунты Гейтса, Маска, Безоса и Apple, призывая переводить им биткойны

Хакеры через взломанные аккаунты главы SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, владельца Amazon Джеффа Безоса и других именитых личностей отправили серию твитов с предложением перевести криптовалюту на конкретный биткойн-кошелек. Злоумышленники уверяли, что так пользователи получат вдвое больше денег.

Хакеры 15 июля взломали учетные записи в Twitter крупных общественных деятелей и корпораций, включая экс-вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, главы SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, владельца Amazon Джеффа Безоса и Apple. Об этом сообщает The Guardian.

Взломанные аккаунты отправили серию твитов с предложением классического мошенничества с биткойнами: фолловерам сказали, что если они переведут криптовалюту на конкретный биткойн-кошелек, они получат вдвое больше денег.

Сообщения содержали адрес кошелька биткойнов, баланс которого быстро увеличивался до более чем 11 BTC (более $100 тыс). Твиты с подобными сообщениями неоднократно удалялись и повторно публиковались некоторыми из скомпрометированных учетных записей в течение дня.

В компании подтвердили, что хакеры использовали социальную инженерию к сотрудникам Twitter, которая позволила им получить доступ к внутренним системам и инструментам. В Twitter заявили, что изучают, какую другую злонамеренную деятельность злоумышленники могли совершить или какую информацию они могли получить в дополнение к использованию взломанных учетных записей для отправки твитов.

Взломанные аккаунты Twitter были заблокированы около часа, пока сотрудники компании решали проблемы с безопасностью. Из-за инцидента цена акций Twitter упала более чем на 3% после закрытия торгов, отмечает The Guardian.

Профессор информатики в Университете Вандербильта Дуглас Шмидт сообщил журналистам, что, вероятно, взлом стал возможен из-за того, что компания перешла на удаленную работу во время пандемии коронавируса.