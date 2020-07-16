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Глава МИД Польши о разговоре Дуды с российским пранкером: Это попытка поссорить Польшу и Украину

Ответы президента Польши Анджея Дуды на вопросы российского пранкера, который представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, были правильными, и не создали проблем в отношениях с кем-либо, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

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Чапутович: Борьба с дезинформацией со стороны России продолжается
Чапутович: Борьба с дезинформацией со стороны России продолжается
Фото: ЕРА

Целью телефонного разговора президента Польши Анджея Дуды с российским пранкером Вованом (Владимиром Кузнецовым), который представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, является ухудшение отношений Польши и Украины. Об этом в эфире Polskie Radio заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Он сказал, что в Варшаве такие действия оцениваются как дезинформационные, а на попытку поссорить Польшу и Украину указывают вопросы, которые задавались.

По словам Чапутовича, ответы Дуды были правильными и не подвергли Польшу "опасности каких-либо недоразумений ни с одной страной".

Глава МИД добавил, что борьба с дезинформацией со стороны России продолжается, в Польше должны усилить бдительность.

Пранкеры из РФ 14 июля позвонили Дуде и от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша задавали провокационные вопросы об Украине и РФ и об отношении к ЛГБТ-сообществу. В разговоре Дуде предложили забрать украинские территории, "например Львов, и многие другие". На это польский президент ответил: "Что, простите? Нет, нет, нет. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины, и на этом все".

Глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что в ситуации с розыгрышем президента страны Анджея Дуды российскими пранкерами виновен сотрудник постоянного представительства Польши при ООН.

Теги: Россия, Украина, Польша, МИД Польши, провокации, Анджей Дуда, пранкер Вован, Антониу Гутерриш, пранк, Яцек Чапутович, дезинформация
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