Минкульт призвал правоохранителей беспристрастно и максимально открыто расследовать дело, связанное с обысками в музее Революции достоинства

В Министерстве культуры и информполитики Украины заявили, что удивлены обысками в музее Революции достоинства перед Днем достоинства и свободы, который отмечают 21 ноября.

Министерство культуры и информполитики Украины внимательно следит за развитием ситуации с обысками в Национальном мемориальном комплексе героев Небесной сотни – музее Революции достоинства. Об этом 19 ноября заявила пресс-служба министерства.

В ведомстве отметили, что сотрудники музея содействуют следствию, поскольку основания для обыска "серьезные",

"Вместе с тем, вызывает некоторое недоумение проведение следственных действий в Национальном музее Революции достоинства накануне Дня достоинства и свободы [который отмечают 21 ноября], особенно с учетом того, что определение суда об обыске было принято еще 2 ноября 2020 года. Министерство призывает воздержаться от эмоциональных высказываний и политических спекуляций на теме Революции достоинства. Также просим компетентные органы всесторонне, оперативно, беспристрастно и, учитывая общественную важность и чувствительность вопроса, максимально открытым и прозрачным способом расследовать все обстоятельства дела", – говорится в заявлении.

О том, что в музее Революции достоинства проходит обыск, 19 ноября сообщили сотрудники музея. Директор музея Игорь Пошивайло также сообщил, что утром сотрудники полиции и СБУ начали проводить обыск и у него дома.

В полиции сообщили, что обыски в музее проходили в рамках расследования о злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере более 100 млн грн. По данным следствия, в конце 2018 года музей заключил договор генподряда на выполнение строительных работ с частным предприятием и перечислил на его счет аванс в размере более 111 млн грн. В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту по состоянию на март 2020 года составлял 9,8 млн грн. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

Музей Революции достоинства посвящен событиями конца 2013-го – начала 2014 года, когда в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным украинской прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.