На ВДНХ в Киеве начали сносить павильон, где проводили барахолку "Кураж". Там построят президентский университет

Активистка опубликовала фотографию уже частично снесенного павильона, который продолжает разбирать строительная техника.

Скриншот: astepula / Instagram



На месте павильона собираются строить одно из зданий президентского университета. Основательница "Куража" Алена Гудкова 3 февраля в Facebook написала, что об этом она узнала в начале лета прошлого года.

"Я нигде не писала, как сломила нас с командой эта ситуация и подход новых "арендаторов", как мы распродавали детскую инклюзивную площадку, какие-то декорации, мебель за полкопейки, чтоб хоть что-то [получить]. Сколько пришлось просто выкинуть, так как оно не влезало в наш маленький ангар (его тоже скоро снесут) или потому что демонтировать было дороже, чем вырученные за это деньги (сантехника, тент фуд-корта и прочее)", – отметила она.

Гудкова сообщила, что пыталась получить компенсацию 1 млн грн за установленный ее командой в павильоне в 2021 году лифт, чтобы эти деньги затем отдать на благотворительность.

"В общем, в попытках выпросить этот несчастный миллион я ходила по кабинетам с Банковой на ВДНХ и обратно, параллельно просила о сохранении и реконструкции потрясающего образца постсоветского модернизма 78-го года, который мог бы стать залом, библиотекой, атриумом или лекторием для нового университета, сохранив и наш культурный код и историю... Я была уверена, что такое наше отношение к ситуации не может быть просто проигнорировано, я просто тупо не верила в это до последнего. А потом я увидела вчера это в Stories, пролистывая ленту, тоже случайно. Ни ВДНХ, ни ОП не нашли минуты, чтобы написать мне одно смс: "Мы приняли решение, вопреки обсуждениям с намеком на обещание, все-таки его снести, нам жаль", – рассказала она.