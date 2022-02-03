ГОРДОН
 
 
КИЕВ

На ВДНХ в Киеве начали сносить павильон, где проводили барахолку "Кураж". Там построят президентский университет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Строительная техника 2 февраля начала разбирать павильон
Строительная техника 2 февраля начала разбирать павильон
Скриншот: astepula / Instagram

На территории столичного ВДНХ начали сносить павильон №19, в котором до октября прошлого года проводился благотворительный базар-барахолка "Кураж". Об этом 2 февраля в Instagram Stories сообщила активистка и основательница организации "Щасливе сьогодні" Анастасия Степула.

Активистка опубликовала фотографию уже частично снесенного павильона, который продолжает разбирать строительная техника.

Скриншот: astepula / Instagram
Скриншот: astepula / Instagram

На месте павильона собираются строить одно из зданий президентского университета. Основательница "Куража" Алена Гудкова 3 февраля в Facebook написала, что об этом она узнала в начале лета прошлого года.

"Я нигде не писала, как сломила нас с командой эта ситуация и подход новых "арендаторов", как мы распродавали детскую инклюзивную площадку, какие-то декорации, мебель за полкопейки, чтоб хоть что-то [получить]. Сколько пришлось просто выкинуть, так как оно не влезало в наш маленький ангар (его тоже скоро снесут) или потому что демонтировать было дороже, чем вырученные за это деньги (сантехника, тент фуд-корта и прочее)", – отметила она.

Гудкова сообщила, что пыталась получить компенсацию 1 млн грн за установленный ее командой в павильоне в 2021 году лифт, чтобы эти деньги затем отдать на благотворительность.

"В общем, в попытках выпросить этот несчастный миллион я ходила по кабинетам с Банковой на ВДНХ и обратно, параллельно просила о сохранении и реконструкции потрясающего образца постсоветского модернизма 78-го года, который мог бы стать залом, библиотекой, атриумом или лекторием для нового университета, сохранив и наш культурный код и историю... Я была уверена, что такое наше отношение к ситуации не может быть просто проигнорировано, я просто тупо не верила в это до последнего. А потом я увидела вчера это в Stories, пролистывая ленту, тоже случайно. Ни ВДНХ, ни ОП не нашли минуты, чтобы написать мне одно смс: "Мы приняли решение, вопреки обсуждениям с намеком на обещание, все-таки его снести, нам жаль", – рассказала она.

https://www.facebook.com/alyona.zlobina/posts/10159888989647855

Контекст:

"Кураж", известный ранее как "Кураж базар" – городское событие, созданное в 2014 году Аленой Гудковой. Мероприятие проходило раз в месяц в выходные с вечеринками, благотворительными маркетами, выставками, лекциями, мастер-классами, перформансами и развлечениями. Первое событие провели летом 2014-го под названием The New Old на Воздвиженке в формате благотворительной барахолки. Тогда ее посетили более 8000 человек, а на благотворительность собрали более 100 тыс. грн, отмечает БЖ.

До 2018 года событие проходило на "Арт-заводе "Платформа", после чего переехало на ВДНХ. За время своего пребывания там команда "Куража" оборудовала в павильоне лифт для маломобильных групп населения, отремонтировала крышу, трубы и прочее.

Последний "Кураж" на ВДНХ состоялся в октябре 2021 года. Организаторы приняли решение закрыть барахолку в существующем формате после того, как узнали, что на месте их павильона будут строить президентский университет, пишет "Наш Киев".

Указ о создании президентского университета президент Владимир Зеленский подписал 31 мая 2021 года. Он говорил, что заведение "будет готовить людей будущего, соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства".

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, по предварительной оценке, строительство президентского университета обойдется в 7,2 млрд грнПод университет отведут 16 га на ВДНХ. На его территории будут, кроме профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Президентский университет в Украине планируют запустить осенью 2023 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, строительство, ВДНХ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
"Я в шоке от этой красоты". Билли Айлиш снова сменила цвет волос, и ее новое фото собрало больше 9 млн лайков
"Я в шоке от этой красоты". Билли Айлиш снова сменила цвет волос, и ее новое фото собрало больше 9 млн лайков
Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь
Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь
30-летняя Петрожицкая о своем звании заслуженной артистки: Я смеялась очень долго
30-летняя Петрожицкая о своем звании заслуженной артистки: Я смеялась очень долго
"На самом деле ребенок у Собчак мой". Чичваркин отреагировал на заявление Шнурова, что сын у телеведущей не от Виторгана
"На самом деле ребенок у Собчак мой". Чичваркин отреагировал на заявление Шнурова, что сын у телеведущей не от Виторгана
"Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты". Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах
"Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты". Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах
Рианна впервые подтвердила новость о беременности в Instagram, опубликовав фото округлившегося живота
Рианна впервые подтвердила новость о беременности в Instagram, опубликовав фото округлившегося живота
"Шикарная девочка", "Рубец после кесарева где?" Подольская снялась в микробикини
"Шикарная девочка", "Рубец после кесарева где?" Подольская снялась в микробикини
"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца
"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца
Мейхер показала новое фото с рогами и в сильно облегающем топе без бретелей
Мейхер показала новое фото с рогами и в сильно облегающем топе без бретелей
  "На руках". MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео
  "На руках". MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео
"Вау, просто вау!" 46-летняя Лонгория надела купальник из тонкой ткани
"Вау, просто вау!" 46-летняя Лонгория надела купальник из тонкой ткани
Названы имена ведущих "Евровидения 2022" в Турине
Названы имена ведущих "Евровидения 2022" в Турине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (149590)
2
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (85931)
3
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (45598)
4
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях мужчины (38530)
5
"Тупо секс", "Что скажет муж?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото с коллегой показала голую грудь (36374)
6
"Что это с ней?", "Гравитация делает свое дело". Брежнева станцевала в платье с косым декольте (36320)
7
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах (34340)
8
"Владимир Адольфович, срочно в аптеку!" Данилко рассказал, от чего надо лечиться кремлевскому пропагандисту Соловьеву (25157)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS