Президентский университет в Украине планируют запустить осенью 2023 года

В соответствии с планом, образовательный процесс в вузе должен начаться 1 октября 2023 года. Учебный корпус и апарт-отель для студентов и преподавателей, которые входят в первую очередь строительства, планируют ввести в эксплуатацию до этой даты. Завершить строительство всех объектов президентского университета планируется осенью 2025 года.

"Предусмотрено, что до конца этого года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при президентском университете", – уточнили в релизе.

Формирование администрации университета и подготовка уставных документов будут проходить в течение 2022 года.

"К январю 2022 года запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащения и составления смет", – сообщили в министерстве.

Конкурс для тех, кто претендует преподавать в вузе, хотят провести до мая 2023 года.