"Нельзя разрушать или перестраивать". Здание "Цветы Украины" внесли в реестр государственных памятников

"Только что подписал Приказ о внесении здания "Цветов Украины" в реестр государственных памятников. Теперь "Цветы" – официально памятник архитектуры, монументального искусства местного значения. Зданию предоставлен охранный статус. Это значит, что его нельзя разрушать или перестраивать", – написал министр.

Контекст:

"Цветы Украины" – это учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма, построенный в 1983–1985 годах. В 1986-м проект получил награду Союза архитекторов как одно из лучших архитектурных произведений того года.

На его месте хотят построить коворкинг с ресторанами и спорткомплексом. Здание уже начали сносить, но против выступили общественные активисты. Они сломали забор стройки и регулярно собираются на митинги у здания, блокируя продолжение работ.

13 июля министерство культуры и информационной политики предписало запретить любые строительные работы, а Шевченковский райсуд Киева наложил арест на здание. Подававшая иск юридическая компания Axon Partners, которая представляет архитектора павильона Николая Левчука, заявила, что суд запретил демонтировать "Цветы Украины" из-за нарушения авторских прав. Владелец здания должен согласовать с Левчуком проект реконструкции перед тем, как начинать демонтаж оригинального здания, но не сделал этого.

3 августа в КГГА сообщили, что зданию предоставлен охранный статус.