Зданию "Цветы Украины" в Киеве, из-за попытки сноса которого начались протесты, предоставили охранный статус

Без разрешения органа охраны культурного наследия и согласованной научно-проектных документации любые работы на объекте будут запрещены Фото: КМДА – офіційний канал / Telegram

Здание получило статус только что выявленного объекта культурного наследия и подлежит защите в соответствии со ст. 37 закона Украины "Об охране культурного наследия".

В течение месяца владелец здания должен заключить относительно него охранный договор. Без наличия письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия и без согласованной научно-проектной документации любые работы на объекте будут запрещены.

Копию приказа департамента уже направили в Министерство культуры, чтобы внести "Цветы Украины" в государственный реестр недвижимых памятников Украины.