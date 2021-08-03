Зданию "Цветы Украины" в Киеве, из-за попытки сноса которого начались протесты, предоставили охранный статус

Здание получило статус только что выявленного объекта культурного наследия и подлежит защите в соответствии со ст. 37 закона Украины "Об охране культурного наследия".
В течение месяца владелец здания должен заключить относительно него охранный договор. Без наличия письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия и без согласованной научно-проектной документации любые работы на объекте будут запрещены.
Копию приказа департамента уже направили в Министерство культуры, чтобы внести "Цветы Украины" в государственный реестр недвижимых памятников Украины.
"Цветы Украины" – это учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма, построенный в 1983–1985 годах. В 1986-м проект получил награду Союза архитекторов как одно из лучших архитектурных произведений того года.
На его месте хотят построить коворкинг с ресторанами и спорткомплексом. Здание уже начали сносить, но против выступили общественные активисты. Они сломали забор стройки и регулярно собираются на митинги у здания, блокируя продолжение работ.
13 июля министерство культуры и информационной политики предписало запретить любые строительные работы, а Шевченковский райсуд Киева наложил арест на здание. Подававшая иск юридическая компания Axon Partners, которая представляет архитектора павильона Николая Левчука, заявила, что суд запретил демонтировать "Цветы Украины" из-за нарушения авторских прав. Владелец здания должен согласовать с Левчуком проект реконструкции перед тем, как начинать демонтаж оригинального здания, но не сделал этого.