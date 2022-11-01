Октябрь в Киеве был теплее обычного – метеорологи

Метеорологи обнародовали вывод о погоде в столице в октябре Фото: EPA

По данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха в октябре в Киеве составила +10,6 °С, что выше климатической нормы на 2,0 °С. Это обеспечило ему 13-ю позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Нынешний октябрь порадовал киевлян "бабьим летом", которое длилось, начиная с 6-го числа, четыре дня.

Самым теплым днем было 18 октября, когда максимальная температура достигла +22,1 °С, а самым холодным – 21 октября, когда минимальная температура опустилась к утру до 0,5 °С.