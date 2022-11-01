Октябрь в Киеве был теплее обычного – метеорологи

По данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха в октябре в Киеве составила +10,6 °С, что выше климатической нормы на 2,0 °С. Это обеспечило ему 13-ю позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года.
Нынешний октябрь порадовал киевлян "бабьим летом", которое длилось, начиная с 6-го числа, четыре дня.
Самым теплым днем было 18 октября, когда максимальная температура достигла +22,1 °С, а самым холодным – 21 октября, когда минимальная температура опустилась к утру до 0,5 °С.
Сентябрь в Киеве, по данным обсерватории имени Срезневского, оказался холоднее климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха составила +12,7 °С, что ниже климатической нормы на 2,2 °С.