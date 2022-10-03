Сентябрь в Киеве оказался холоднее климатической нормы

В сентябре в Киеве было прохладнее, чем обычно Фото: pixabay.com

Метеорологическая осень в столице началась 2 сентября, при этом среднесуточная температура воздуха опустилась ниже +15,0 °С.

Самым теплым днем было 1 сентября, когда максимальная температура достигла +21,1 °С, а самым холодным – 25 сентября, когда минимальная температура опустилась к утру до +5,9 °С.

Также в сентябре в Киеве выпало 109% климатической нормы осадков – 63 мм.