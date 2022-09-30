Киев передаст Днепру 30 автобусов вместо уничтоженных оккупантами – Кличко

"Говорил со своим коллегой Борисом Филатовым. После обстрела минувшей ночью в Днепре уничтожены или повреждены около 100 единиц общественного транспорта – городских автобусов. Столица поддерживает днепрян и предоставит помощь, которую может", – написал Кличко.

Контекст:

29 сентября оккупанты ударили по Днепру двумя ракетами, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Мэр города Борис Филатов заявил, что для атаки российские захватчики использовали ракетный комплекс "Искандер".

Предыдущий ракетный удар по Днепру оккупанты нанесли 29 сентября около 1.00 ракетами Х-22. В результате погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Разрушен рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередачи. Публично сообщалось о двух попаданиях – в районе одного из городских рынков и в частном секторе.

Вечером 28 сентября украинские силы ПВО уничтожили четыре из пяти ракет Х-59, которыми российские войска атаковали Днепр, Запорожье и Кривой Рог Днепропетровской области.