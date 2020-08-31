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"Под носом у столичной власти". Борислав Береза показал растраты на реконструкции киевской гимназии

По информации лидера “Экопартии”, экс-нардепа Борислава Березы, объектом занимается фирма с орбиты застройщика Максима Микитася – ООО “Северо-Украинский строительный альянс”.

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Береза: Этого не замечают, потому что кому-то, похоже, нужны деньги перед выборами
Береза: Этого не замечают, потому что кому-то, похоже, нужны деньги перед выборами
Фото: Borislav Bereza / Facebook

За два года стоимость реконструкции киевской гимназии №59 в Голосеевском районе столицы увеличилась со 110 до 360 млн грн, заявил на своей странице в Facebook 31 августа лидер “Экопартии”, экс-нардеп Борислав Береза.

По его информации, объектом занимается фирма с орбиты застройщика Максима Микитася – ООО “Северо-Украинский строительный альянс”. По версии Березы, последний тендер по гимназии компания выиграла без проведения конкурса – по переговорной процедуре.

“За моей спиной интересный объект. Столичная гимназия №59, где проводят реконструкцию и достройку нового корпуса по инициативе городского головы и господина [заместителя киевского городского головы и депутата Киевсовета от БПП "Солидарность" Владимира] Прокопива. И все было бы хорошо, если бы не одно маленькое но. Сначала, согласно проектной документации, эти работы должны были стоить 110 млн грн. Затем увеличили до 170. Потом – 280 млн грн. А сейчас – вообще без конкурса выделили еще 80 млн грн наших с вами денег”, – сообщил политик.

В опубликованном на YouTube видео Береза подчеркнул, что рядом с объектом находится приемная Прокопива, но даже такая близость представителей власти к объекту скандального строительства не помогла заметить явные нарушения.

“Строит этот объект компания с орбиты скандального застройщика Максима Микитася. Того самого, по которому сейчас уголовные дела, которым занимается НАБУ, у которого ряд недостроев. Но этого не замечают, потому что кому-то, похоже, нужны деньги перед выборами”, – подчеркнул Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4930723390287061

12 августа политик заявил о решении баллотироваться на должность Киевского городского головы, а команда "Экопартии", лидером которой он является, – в состав Киевсовета. Это вторая попытка Борислава Березы побороться за пост мэра столицы, в 2015 году он стал основным конкурентом Виталия Кличко и прошел во второй тур.

Теги: Борислав Береза, Киевсовет, строительство, растрата, Владимир Прокопив, Максим Микитась
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