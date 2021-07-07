Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки, который 6 июля сбежал из-под стражи в Киеве, арестован

31-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 154 (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста) и по ч. 1 ст. 393 (побег из-под стражи). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал ему безальтернативную меру пресечения в виде ареста.

Контекст:

6 июля пресс-служба столичной полиции сообщила, что в Киеве из-под стражи сбежал подозреваемый в педофилии.

В прокуратуре сообщили, что он был задержан 4 июля по подозрению в изнасиловании в Подольском районе Киева, совершенном 3 июля. "После задержания мужчину доставили в Подольское управление полиции и поместили в камеру для задержанных. Однако 6 июля подозреваемый совершил побег из-под стражи: отжав решетку, вышел во двор управления и с помощью пожарной лестницы взобрался на крышу здания, после чего скрылся в неизвестном направлении. Также выяснилось, что подозреваемый при задержании указал анкетные данные другого лица", – говорится в сообщении.

7 июля мужчину задержали.