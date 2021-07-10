Прокуратура сообщила о разоблачении наркопритона рядом со школой в Киеве, изъяли 5 кг прекурсора

"Выявлено и прекращено функционирование наркопритона на территории Дарницкого района столицы. Установлено, что в гаражном помещении на улице Руденко рядом со школой неизвестные организовали место для незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", – говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли около 5 кг прекурсора фенилнитропропен, который был расфасован в 55 пакетов, а также пять емкостей с прозрачным веществом, похожим на прекурсор.

"Стоит отметить, что из 5 кг прекурсора можно изготовить около 4,5-5 кг психотропного вещества амфетамин", – добавили в прокуратуре.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 Уголовного кодекса (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).



