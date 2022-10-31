СБУ задержала мошенника, обещавшего бизнесу за $0,5 млн закрыть уголовное дело и избежать санкций СНБО

По данным следствия, мужчина выдавал себя за сотрудника СБУ, предъявляя поддельное удостоверение.

За указанную сумму он обещал, что владельцы предприятия смогут избежать санкций СНБО. Кроме того, он обещал использовать свои "связи" для закрытия уголовного производства в отношении представителей этой компании, в руководящий состав которой ранее входил гражданин России.

Мошенник уверял, что сможет "решить" эти вопросы с Офисом генерального прокурора, СБУ и СНБО. Правоохранители задержали мужчину при передаче ему $250 тыс.

Установлено, что он уже находится в розыске по подозрению в умышленном убийстве. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.