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КИЕВ

СБУ задержала мошенника, обещавшего бизнесу за $0,5 млн закрыть уголовное дело и избежать санкций СНБО

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Правоохранители задержали мужчину при передаче ему $250 тыс.
Правоохранители задержали мужчину при передаче ему $250 тыс.
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала в Киеве мошенника, который за $0,5 млн "гарантировал" предпринимателям неприменение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, мужчина выдавал себя за сотрудника СБУ, предъявляя поддельное удостоверение.

За указанную сумму он обещал, что владельцы предприятия смогут избежать санкций СНБО. Кроме того, он обещал использовать свои "связи" для закрытия уголовного производства в отношении представителей этой компании, в руководящий состав которой ранее входил гражданин России.

Мошенник уверял, что сможет "решить" эти вопросы с Офисом генерального прокурора, СБУ и СНБО. Правоохранители задержали мужчину при передаче ему $250 тыс.

Установлено, что он уже находится в розыске по подозрению в умышленном убийстве. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: Киев, СБУ, санкции, СНБО, следствие, мошенничество, задержание, подозрение
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