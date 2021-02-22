У водителя Mercedes, сбившего в Киеве машину и двух пешеходов, были признаки наркотического опьянения – полиция

Патрульная полиция Киева задержала 22-летнего водителя автомобиля Mercedes, пытавшегося скрыться от правоохранителей.

У водителя автомобиля Mercedes, который 21 февраля в Киеве при попытке скрыться от патрульных столкнулся с автомобилем Hyundai и наехал на двух пешеходов, были признаки наркотического опьянения. Об этом проинформировала в Facebook патрульная полиция столицы.

"Патрульные задержали водителя Mercedes. ...Предварительно известно, что у 22-летнего водителя инспекторы обнаружили признаки наркотического опьянения. Освидетельствовали гражданина у врача-нарколога", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что на задержанного составили протокол по ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) Кодекса об административных правонарушениях и постановление за нарушение правил дорожного движения.

Инцидент произошел на проспекте Науки, куда Mercedes приехал после попытки патрульных остановить транспортное средство, двигающееся по полосе общественного транспорта. Водитель не справился с управлением машиной, столкнулся сначала с автомобилем Hyundai, а затем сбил на тротуаре мужчину и женщину.