В центре Киева грузовик провалился в фонтан, который только вчера открыли. Фото, видео

Фото и видео "арт-инсталляции", как шутят в социальных сетях, опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что грузовик провалил плитку и застрял в фонтане.

Причиной инцидента, по словам Кличко, стала лень развозчика воды, который привез бутилированную воду в одно из учреждений рядом и должен был остановиться у ворот и занести ее.

"Но решил не напрягаться и подъехать поближе… В результате повреждено покрытие на фонтане. Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой", – рассказал Кличко.

Объект собираются восстановить до конца этой недели. "Горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки", – заявил мэр.

Так выглядел фонтан предыдущим вечером, перед аварией: