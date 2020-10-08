Кличко: После реставрации включили самый старый фонтан Киева – "Самсон"

После реставрации фонтан "Самсон", который был построен в 1749 году на центральной площади Подола, будет подсвечиваться, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

8 октября после реставрации включили самый старый фонтан Киева – "Самсон". Об этом городской голова столицы сообщил в Facebook.

Фонтан построили в 1749 году на центральной площади Подола, на месте резервуара, из которого местные жители тогда брали воду, рассказал Кличко, отметив, что фонтан давно не работал, его часто разоряли вандалы.

"Три месяца назад мы начали реставрацию самого фонтана и ротонды над ним, которая тоже является памятником архитектуры. Бетонную скульптуру "Самсон" и медную скульптуру "Андрей Первозванный", которая находится на ротонде, отреставрировали в соответствии с оригиналом, находящимся в Национальном художественном музее Украины", – сообщил мэр.

Он отметил, что после реставрации фонтан будет подсвечиваться – для этого установили 10 LED-светильников.