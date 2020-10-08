ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Уже в следующем году в Киеве заработает городской детский кардиоцентр – Кличко

Городской детский кардиологический центр будет размещен в новом четырехэтажном корпусе рядом с Научно-практическим медицинским центром детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава, строительство уже на завершающем этапе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: В Киеве не было такого профильного учреждения
Виталий Кличко: В Киеве не было такого профильного учреждения
Фото: kyivcity.gov.ua

В следующем году в Киеве планируют открыть городской детский кардиологический центр, заявил мэр столицы после осмотра базы для создания центра, сообщает официальный портал Киева.

"В начале сентября Киевсовет поддержал очень важное решение для сохранения тысяч жизней маленьких киевлян – о создании Киевского городского детского кардиологического центра. До этого в Киеве не было такого профильного учреждения. И лечить маленьких киевлян можно в государственных учреждениях здравоохранения на общих основаниях. Это часто приводит к невозможности своевременно получить необходимую медицинскую помощь", – рассказал он.

Кличко сообщил, что сейчас киевляне составляют около 15% пациентов Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава, и только в прошлом году эта доля составляла почти 30%.

"Именно на базе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины будет создано коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской детский кардиологический центр". Уже вскоре маленькие киевляне, требующие высокоспециализированной кардиологической и кардиохирургической помощи (диагностики, медикаментозного лечения и хирургической коррекции врожденных пороков сердца и сосудов), смогут получить ее в городском кардиоцентре", – сказал мэр Киева.

Он добавил, что городской детский кардиологический центр будет размещен в новом четырехэтажном корпусе рядом с центром детской кардиологии и кардиохирургии, строительство корпуса уже на завершающем этапе. 

Теги: Киев, Виталий Кличко, Киевсовет, хирургия, дети, лечение, Минздрав, здравоохранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Переболевший COVID-19 Беленюк: Чтобы мама не заразилась, мы разграничили пространство
Переболевший COVID-19 Беленюк: Чтобы мама не заразилась, мы разграничили пространство
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
  "Молчание ягнят". Группа "Ногу свело!" показала в новом клипе кадры протестов в Беларуси. Видео
  "Молчание ягнят". Группа "Ногу свело!" показала в новом клипе кадры протестов в Беларуси. Видео
Билли Айлиш анонсировала онлайн-концерт
Билли Айлиш анонсировала онлайн-концерт
Мейхер назвала участие в "Танцах со звездами" авантюрными приключением
Мейхер назвала участие в "Танцах со звездами" авантюрными приключением
Калкин восхитил подписчиков защитной маской с принтом из фильма "Один дома"
Калкин восхитил подписчиков защитной маской с принтом из фильма "Один дома"
"Милашка". Alyosha показала собственное фото с красным носом
"Милашка". Alyosha показала собственное фото с красным носом
Кэмпбелл, Кроуфорд, Евангелиста и Тарлингтон сыграют самих себя в сериале "Супермодели"
Кэмпбелл, Кроуфорд, Евангелиста и Тарлингтон сыграют самих себя в сериале "Супермодели"
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv с откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv с откровенном наряде обсуждают в Instagram
Пономарев рассказал, когда станет дедом
Пономарев рассказал, когда станет дедом
Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной
Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной
"Можно высмаркивать носик". Фреймут рассказала о правилах поведения за столом и пользовании тканевой салфеткой
"Можно высмаркивать носик". Фреймут рассказала о правилах поведения за столом и пользовании тканевой салфеткой
Спустя полтора месяца после родов Перри стала судьей шоу American Idol
Спустя полтора месяца после родов Перри стала судьей шоу American Idol
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS