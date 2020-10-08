Уже в следующем году в Киеве заработает городской детский кардиоцентр – Кличко

Городской детский кардиологический центр будет размещен в новом четырехэтажном корпусе рядом с Научно-практическим медицинским центром детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава, строительство уже на завершающем этапе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В следующем году в Киеве планируют открыть городской детский кардиологический центр, заявил мэр столицы после осмотра базы для создания центра, сообщает официальный портал Киева.

"В начале сентября Киевсовет поддержал очень важное решение для сохранения тысяч жизней маленьких киевлян – о создании Киевского городского детского кардиологического центра. До этого в Киеве не было такого профильного учреждения. И лечить маленьких киевлян можно в государственных учреждениях здравоохранения на общих основаниях. Это часто приводит к невозможности своевременно получить необходимую медицинскую помощь", – рассказал он.

Кличко сообщил, что сейчас киевляне составляют около 15% пациентов Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава, и только в прошлом году эта доля составляла почти 30%.

"Именно на базе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины будет создано коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской детский кардиологический центр". Уже вскоре маленькие киевляне, требующие высокоспециализированной кардиологической и кардиохирургической помощи (диагностики, медикаментозного лечения и хирургической коррекции врожденных пороков сердца и сосудов), смогут получить ее в городском кардиоцентре", – сказал мэр Киева.

Он добавил, что городской детский кардиологический центр будет размещен в новом четырехэтажном корпусе рядом с центром детской кардиологии и кардиохирургии, строительство корпуса уже на завершающем этапе.