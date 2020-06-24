Прогресс ускорился настолько, что в кардиологии появились технологии, еще вчера казавшиеся фантастическими

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Революция в кардиологии.

Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смертности в мире. Как западной медицине удалось совершить революцию в этой области, разбирались израильские эксперты.

90 минут между жизнью и смертью.

Это очень просто: если человека с острым инфарктом в течение полутора часов успеют доставить в больницу и провести коронароангиографию, последствий практически не будет. Ему не только спасут жизнь, постинфарктные осложнения почти исключены. 92% израильских больниц не просто имеют возможность провести такую процедуру – круглые сутки, семь дней в неделю дежурит специализированная медицинская бригада для проведения ангиографии при инфарктах.

В ургентном случае не более чем через 30 минут пациент поступит на процедуру, и остается еще час, чтобы найти и открыть закупоренную артерию, восстановить кровоток и спасти человека. Этот период в кардиологии называют "золотым", потому что от него зависит дальнейшая судьба и даже – жизнь пациента. Процедура, при всей ее технологической сложности, доступна любому израильтянину. Для сравнения: в Соединенных Штатах лишь каждая третья больница может позволить себе ангиографию при инфаркте. Как правило, используется метод тромболизиса, когда внутривенно вводят препараты, разрушающие тромб. Однако этот метод менее надежен. Как следствие, выше смертность и больше осложнений.

Кардинальные перемены.

Это произошло за последние 10–12 лет, когда появились малоинвазивные технологии. Главной причиной смерти людей является не онкология, как принято считать, а кардиоваскулярные заболевания. Но операции на открытом сердце несут с собой высокие риски. Поэтому доступ к сердцу без вскрытия грудной клети совершенно изменил картину в кардиологии.

Например, проблема с аортальным клапаном. 10 лет назад это было прямое показание к сложной кардиохирургической операции на открытом сердце. Сейчас около половины таких больных проходят через малоинвазивную процедуру, когда сквозь крошечный надрез в бедренной артерии хирурги добираются до пораженного сердечного клапана и меняют его. Раньше только от инсультов, возникающих как осложнение при проведении таких операций, гибло 2% пациентов. Сейчас этот показатель снизился в шесть с лишним раз и составляет 0,3%. Госпитализация длилась около недели, плюс полмесяца реабилитации, а теперь больной своими ногами уходит домой на третий день после процедуры.

Заведующий отделением кардиореанимации доктор Иегуда Леви говорит, что сейчас на подходе малоинвазивная технология замены митрального клапана. Собственно, проблема с аортальным и митральным клапанами – основная в кардиологии. Как только научатся заменять митральный клапан без вскрытия грудной клетки, жизни многих людей окажутся вне опасности.

Сегодня малоинвазивные кардиологические вмешательства стали в Израиле привычными. Больница "Ихилов", по словам доктора Леви, ежедневно проводит три такие процедуры, а на просторах бывшего СССР такие операции – редкость. Проводятся они спорадически, обычно под присмотром опытного инструктора из-за границы.

Все дело в высокой стоимости лечения. Одна процедура по замене аортального клапана стоит примерно $60 тыс. В Израиле она доступна абсолютно всем и покрывается из государственного бюджета. Этим не может похвастаться ни одна страна бывшего СССР и даже Соединенные Штаты. Но эти вложения окупаются – высокой продолжительностью и качеством жизни людей, снижением расходов на лечение. Устраненная кардиологическая проблема больше не требует денег, резко снизилась загрузка коек в отделениях. Так работает система здравоохранения. Для сравнения: общая смертность от инфарктов в Украине – 10%, в Израиле – 1,5%.

Как говорят специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива, за последние 10 лет произошел настоящий прорыв в кардиологии. Раньше буквально каждого больного вела так называемая heart team, или "сердечная команда". В нее входили и кардиологи, и кардиохирурги, принимавшие коллегиальное решение о лечении больного. Сейчас благодаря новым методам лечения участие кардиохирургов резко снизилось. Конечно, они не остались без работы, но ее стало заметно меньше.

Каждые два года в Израиле проводится общегосударственное исследование смертности от кардиологических заболеваний, или программа "Аксис", участником которой является и доктор Леви. Каждая больница предоставляет данные, которые собирают в единую базу и тщательно анализируют. Это принцип доказательной медицины, когда решения принимаются на основе объективных статистических данных. За 10 лет кардиологическую смертность удалось снизить на 3%, что, по мнению доктора Леви, является огромным успехом.

Пока нерешенной проблемой остается сердечная недостаточность. Прогноз все еще очень печальный – половина больных умирает в первые пять лет после постановки диагноза, качество жизни остальных резко снижается.

Впрочем, прогресс ускорился настолько, что появились технологии, еще вчера казавшиеся фантастическими. Искусственное сердце ("Эльват") – помпа, установленная в сердце, со скоростью 10 тыс. оборотов в минуту разгоняющая кровь по организму. Здесь пока нерешенным остается вопрос источника питания. Больной вынужден носить провод, торчащий из живота и две батареи, к которым подключается "Эльват". Но и тут идут исследования по созданию небольших и емких источников питания, которые можно будет устанавливать прямо в устройство внутри сердца.

Доктор Леви говорит, что революция в кардиологии началась, но не закончилась. Люди, имеющие доступ к качественной медицине, стали меньше умирать от инфарктов, меньше страдать от сердечных патологий. Дальше будет только лучше.

Источник: "ГОРДОН"