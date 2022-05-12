В Киеве можно получить продукты от Фонда Рината Ахметова

В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 38 тысяч продуктовых наборов Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Продуктовые наборы от Фонда предназначены прежде всего для людей наиболее уязвимых категорий. Это люди пожилого возраста, люди с инвалидностью, одинокие и многодетные матери, переселенцы из других городов Украины. В каждом наборе – сгущенка, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.

В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 38 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе, подчеркивают в организации.