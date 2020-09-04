В Киеве мужчина вылез на кондиционер на 24-м этаже, спасаясь от пожара. Видео
3 сентября в Киеве в 25-этажном доме на улице Сикорского, 4 вспыхнул пожар на 24-м этаже, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Один мужчина погиб, еще один получил ожоги. Причины возгорания пока устанавливаются. Одна из свидетельниц происшествия сняла на видео, как житель дома, спасаясь от пожара, залез на кондиционер снаружи горящей квартиры. Ролик опубликовало в YouTube издание "Главком".
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