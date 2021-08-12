В Киеве на Байковой горе начали восстанавливать Стену Памяти

Работы начали с фрагмента "Оборона Родины". Расчистят фигуру женщины, которая трубит в горн, возвещая о войне и необходимости защитить страну, уточнили в департаменте культуры Киевской горгосадминистрации.

Рабочие приступили к очистке незавершенной скульптуры, они планируют убрать внешний слой бетона, срезать металлическую сетку, потом барельеф покроют краской. За процессом следит Мельниченко, написал "Бабель".

Стену Памяти восстанавливают при поддержке Фонда сохранения культурного наследия АРВМ.

"В бетонном саркофаге произведение искусства находилось сорок лет. В 2018 году во время фестиваля Kyiv Art Week было открыто 6 кв.м. этого фрагмента. Сейчас фонд АРВМ совместно с Арт-фондом "Дукат" стремятся открыть всю композицию и расписать ее в цвете, как и задумывали авторы – Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко", – сообщили на странице АРВМ в Facebook 11 августа.

12 августа на странице фонда отметили, что из-под бетона и металлической сетки начинают появляться рельефы.

" Уже мы можем видеть руку женщины, держащей горн! Впереди еще очень много работы, но мы очень рады, что эти усилия создают чудо", – сказано в посте.