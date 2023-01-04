В Киеве начали утилизировать новогодние елки. Куда обращаться

В пунктах утилизации хвойные деревья измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений: зимой мульча помогает защитить почву от промерзания, а в теплое время года – сохранить водный баланс.
Пункты утилизации будут работать до 31 января включительно.
Сдать елки можно по адресам.
- проспект Голосеевский, 87г (пн. – пт. 8.00 – 17.00);
- улица Тростянецкая, 58а (пн. – вс. 7.00 – 17.00);
- фитнес-парк у озера Лебедино (пн. – вс. 7.00 – 17.00);
- улица Электротехническая, 26 (пн. – пт. 8.00-20.00);
- проспект Освободителей, 6 (пн. – пт. 7.00 – 21.00; сб. – вс. 8.00 – 13.00);
- проспект Степана Бандеры, 26а (пн. – пт. 7.00 – 19.00);
- улица Железнодорожное шоссе, 61 (пн. – чт. 8.00 – 17.00, пт. 8.00 – 16.00);
- улица Анатолия Кузнецова (бывшая улица Дмитриевская), 16а (пн. – пт. 7.00 – 16.00);
- улица Жмеринская, 30г (пн. – пт. 8.00 – 20.00);
- улица Новополевая, 95а (пн. – пт. 8.00 – 18.00);
- переулок Герцена, 6 (пн. – пт. 8.00 – 17.00);
- Дарницкое лесничество, Бориспольское шоссе, 23 км (пн. – пт. 8.00 – 17.00);
- Днепровское лесничество, проспект Броварской, 2а (пн. – пт. 8.00 – 17.00)
- Белодебровное лесничество, улица Радистов, 1в (пн. – пт. 8.00 – 17.00);
- Никольское лесничество, квартал №35 (пн. – пт. 8.00 – 17.00);
- Броварское лесничество, квартал №72 (пн. – пт. 8.00 – 17.00);
- улица Генерала Матыкина, 11б (пн. – пт. 8.00 – 16.00).