В Киеве начали утилизировать новогодние елки. Куда обращаться

В пунктах утилизации хвойные деревья измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений: зимой мульча помогает защитить почву от промерзания, а в теплое время года – сохранить водный баланс.

Пункты утилизации будут работать до 31 января включительно.

Сдать елки можно по адресам.