В Киеве неизвестные взорвали банкомат и скрылись с деньгами, полиция начала спецоперацию

Полицейские предварительно установили, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись. Пострадавших от взрыва нет.

"Сейчас усилия стражей порядка направлены на установление злоумышленников и их задержание. В столице ввели специальную полицейскую операцию", – говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.