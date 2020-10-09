В Винницкой области задержали четырех братьев, взрывавших банкоматы

Полицейские сообщили о задержании банды грабителей, которые взрывали банкоматы в Винницкой области. Им удалось похитить более 1 млн грн. Во время обысков у них нашли оружие, гранаты и наркотики.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества Фото: vn.npu.gov.ua

Полицейские задержали в Винницкой области четырех братьев, подозреваемых в ограблении банкоматов. По информации полиции региона, организатором группировки был участник боевых действий на Донбассе.

Грабители, по данным полицейских, были вооружены боевыми автоматами, гранатами и самодельными взрывными устройствами. Их задержали 6 октября.

"Злоумышленники действовали дерзко и слаженно, имели четкое распределение ролей, на преступления шли в камуфлированной одежде, прятали лица под балаклавой, передвигались на двух джипах", – ­рассказал начальник полиции Винницкой области Иван Ищенко.

По версии правоохранителей, в ночь на 5 июля в поселке Дашев Ильинецкого района злоумышленники 150 раз выстрелили из автомата по банкомату в одном из магазинов и затем взорвали его и вытащили около 1 млн грн.

В июле они же взорвали банкомат в Гайсине и похитили 22 тыс. грн, а в августе и в начале сентября пытались похитить деньги из банкоматов в поселке Теплик и в Гайсине. Их планам помешала охранная сигнализация, объяснили в полиции.

Во время обысков у братьев нашли два автомата Калашникова, 10 магазинов и 190 патронов, шесть боевых гранат, пистолет и ружье с прицелом, камуфлированную одежду, военную обувь, наркотики и деньги.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 3 и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Всех подозреваемых задержали и поместили в изолятор временного содержания.