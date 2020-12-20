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В Киеве ожидается густой туман, объявлен первый уровень опасности

Синоптики рекомендуют киевлянам быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погодных условий.

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Из-за тумана водителям посоветовали снизить скорость движения
Из-за тумана водителям посоветовали снизить скорость движения
Фото: depositphotos.com

В Киеве 20 декабря ожидается густой туман и ограниченная видимость на улицах, сообщили в Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Объявлен первый ("желтый") уровень опасности. По информации Укргидрометцентра, это значит, что условия потенциально опасны для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Синоптики рекомендуют быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погодных условий.

В КГГА советуют водителям снизить среднюю скорость движения, включить противотуманные фары с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, избегать резких маневров на дороге, а при остановке включить аварийную световую сигнализацию.

Теги: погода, автомобили, КГГА, туман, синоптики, дороги, скорость
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