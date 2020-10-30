В Киеве почти на полгода ограничат скорость до 50 км/час на семи участках. Список

На семи улицах Киева с 1 ноября до 1 апреля 2021 года установят ограничение скорости движения до 50 км/час. Об этом пишет 30 октября в Facebook департамент транспортной инфраструктуры Киевской облгосадминистрации.
"Чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге, на определенных участках отменяется разрешение на скорость движения 80 км/час и устанавливается ограничение скорости до 50 км/час", – объяснили в ведомстве причину нововведения.
Ограничение максимальной скорости до 50 км/час с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:
До введения ограничения на этих участках разрешали ездить со скоростью до 80 км/час.
Кабинет Министров Украины с 1 января 2018 года ввел в действие обновленные требования правил дорожного движения. Скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снизили с 60 км/час до 50 км/час.