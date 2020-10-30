В Киеве почти на полгода ограничат скорость до 50 км/час на семи участках. Список

В Киевской облгосадминистрации ограничения объяснили тем, что хотят уменьшить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге.

Ограничения вводят до апреля следующего года Фото: depositphotos.com

На семи улицах Киева с 1 ноября до 1 апреля 2021 года установят ограничение скорости движения до 50 км/час. Об этом пишет 30 октября в Facebook департамент транспортной инфраструктуры Киевской облгосадминистрации.

"Чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге, на определенных участках отменяется разрешение на скорость движения 80 км/час и устанавливается ограничение скорости до 50 км/час", – объяснили в ведомстве причину нововведения.

Ограничение максимальной скорости до 50 км/час с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от улицы Николая Гринченко до Южного моста);

проспект Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

До введения ограничения на этих участках разрешали ездить со скоростью до 80 км/час.

Кабинет Министров Украины с 1 января 2018 года ввел в действие обновленные требования правил дорожного движения. Скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снизили с 60 км/час до 50 км/час.